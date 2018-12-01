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Кристал Пэлас - Бернли
Кристал Пэлас - Бернли: обзор матча 01 декабря 2018
Кристал Пэлас
01.12.2018, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 14 тур
2 : 0
Завершен
Бернли
16'
Д. МакАртур
77'
Э. Таунсенд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кристал Пэлас - Бернли
Замена
Д. Панчеон
️️️️
М. Майер
90'
+2
Замена
А. Серлот
️️️️
Э. Таунсенд
88'
Желтая карточка
М. Майер
84'
80'
Замена
Э. Барнс
️️️️
К. Вуд
Замена
Д. Шлупп
️️️️
Д. МакАртур
78'
ГОЛ! 2:0!
Э. Таунсенд
Пас отдал
Ш. Куяте
77'
60'
Замена
С. Воукс
️️️️
С. Дефур
46'
Замена
Р. Брэди
️️️️
А. Леннон
42'
Желтая карточка
Б. Ми
ГОЛ! 1:0!
Д. МакАртур
Пас отдал
Э. Таунсенд
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
8
Шейку Куяте
ОП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
19
Лука Миливойевич
ЦП
7
Макс Майер
АП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Бернли
1
Джо Харт
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
4
Джек Корк
ЦП
16
Стивен Дефур
ЦП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
12
Аарон Леннон
ПП
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Кристал Пэлас
13
Висенте Гуаита
ВР
25
Джоэл Уорд
ПЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
40
Джейсон Панчеон
ЦП
9
Александр Серлот
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
Бернли
22
Том Хитон
ВР
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
11
Робби Брэди
ЛП
8
Эшли Вествуд
ОП
35
Эшли Барнс
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
4-1-2-3
13
Хеннесси
15
ван Анхолт
5
Томкинс
12
Сахо
29
Ван-Биссака
8
Куяте
11
МакАртур
19
Миливойевич
10
Заа
7
Майер
25
Таунсенд
4-5-1
1
Харт
38
Лоутон
15
Ми
18
Тэйлор
13
Лонг
12
Леннон
4
Корк
16
Дефур
29
Хендрик
7
Гудмундссон
9
Вуд
11
МакАртур
27
Шлупп
27
Шлупп
11
МакАртур
7
Майер
40
Панчеон
40
Панчеон
7
Майер
25
Таунсенд
9
Серлот
9
Серлот
25
Таунсенд
12
Леннон
11
Брэди
11
Брэди
12
Леннон
9
Вуд
35
Барнс
35
Барнс
9
Вуд
16
Дефур
19
Воукс
19
Воукс
16
Дефур
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Бернли
13
Висенте Гуаита
ВР
25
Джоэл Уорд
ПЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
22
Том Хитон
ВР
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
Главный тренер
Шон Дайч
Остались в запасе
13
Висенте Гуаита
ВР
25
Джоэл Уорд
ПЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
10
Жордан Айю
ЦФ
Остались в запасе
22
Том Хитон
ВР
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
Главный тренер
Рой Ходжсон
Главный тренер
Шон Дайч
Статистика матча Кристал Пэлас - Бернли
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Информация о матче
Стадион:
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