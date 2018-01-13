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Кристал Пэлас - Бернли
Кристал Пэлас - Бернли: обзор матча 13 января 2018
Кристал Пэлас
13.01.2018, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 23 тур
1 : 0
Завершен
Бернли
21'
Б. Сако
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кристал Пэлас - Бернли
85'
Желтая карточка
Ч. Тэйлор
83'
Желтая карточка
Ф. Бардсли
42'
Желтая карточка
С. Дефур
ГОЛ! 1:0!
Б. Сако
Пас отдал
К. Бентеке
21'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
44
Хайро Ридевальд
ОП
20
Бакари Сако
ЦП
19
Лука Миливойевич
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Бернли
1
Ник Поуп
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
29
Джеффри Хендрик
ЦП
16
Стивен Дефур
ЦП
4
Джек Корк
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
35
Эшли Барнс
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
Главный тренер
Фабио Челестини
Кристал Пэлас
1
Хулиан Сперони
ВР
27
Папе Суаре
ЦЗ
17
Дэмьен Делэйни
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
29
Йоан Кабай
ЦП
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
11
Салли Кайкай
ЦФ
Бернли
1
Андерс Линдегаард
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
21
Нахки Уэллс
ЦФ
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
4-1-3-1-1
13
Хеннесси
15
ван Анхолт
27
Фосу-Менса
5
Томкинс
16
Келли
44
Ридевальд
20
Сако
19
Миливойевич
11
МакАртур
10
Заа
20
Бентеке
4-4-2
1
Поуп
27
Бардсли
15
Ми
6
Тарковски
18
Тэйлор
7
Гудмундссон
16
Дефур
4
Корк
29
Хендрик
19
Воукс
35
Барнс
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Бернли
1
Хулиан Сперони
ВР
27
Папе Суаре
ЦЗ
17
Дэмьен Делэйни
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
29
Йоан Кабай
ЦП
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
11
Салли Кайкай
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
1
Андерс Линдегаард
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
21
Нахки Уэллс
ЦФ
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
Главный тренер
Фабио Челестини
Остались в запасе
1
Хулиан Сперони
ВР
27
Папе Суаре
ЦЗ
17
Дэмьен Делэйни
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
29
Йоан Кабай
ЦП
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
11
Салли Кайкай
ЦФ
Остались в запасе
1
Андерс Линдегаард
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
21
Нахки Уэллс
ЦФ
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Главный тренер
Фабио Челестини
Статистика матча Кристал Пэлас - Бернли
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Информация о матче
Стадион:
Селхарст Парк
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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