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Бернли - Кристал Пэлас
Бернли - Кристал Пэлас: обзор матча 30 ноября 2019
Бернли
30.11.2019, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 14 тур
0 : 2
Завершен
Кристал Пэлас
45+1'
В. Заа
78'
Д. Шлупп
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бернли - Кристал Пэлас
82'
Замена
К. Бентеке
️️️️
Ж. Айю
78'
ГОЛ! 0:2!
Д. Шлупп
Замена
А. Леннон
️️️️
Р. Брэди
77'
69'
Замена
Д. Шлупп
️️️️
Э. Таунсенд
Желтая карточка
Д. Макнил
67'
Замена
Д. Родригес
️️️️
Э. Барнс
62'
59'
Замена
М. Сахо
️️️️
С. Данн
Желтая карточка
Ф. Бардсли
55'
45'
+1
ГОЛ! 0:1!
В. Заа
Пас отдал
С. Данн
Замена
Э. Питерс
️️️️
Ч. Тэйлор
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
1
Ник Поуп
ВР
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
11
Робби Брэди
ЛП
11
Дуайт Макнил
ЛВ
4
Джек Корк
ЦП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
9
Крис Вуд
ЦФ
35
Эшли Барнс
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Кристал Пэлас
13
Висенте Гуаита
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
8
Шейку Куяте
ОП
19
Лука Миливойевич
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Бернли
1
Джо Харт
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
16
Джей Родригес
ЦФ
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
44
Хайро Ридевальд
ОП
6
Виктор Камараса
ЦП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
4-3-1-2
1
Поуп
6
Тарковски
15
Ми
18
Тэйлор
27
Бардсли
11
Брэди
29
Хендрик
4
Корк
11
Макнил
35
Барнс
9
Вуд
4-1-2-2-1
13
Гуаита
16
Келли
5
Томкинс
24
Данн
15
ван Анхолт
8
Куяте
19
Миливойевич
11
МакАртур
25
Таунсенд
10
Заа
10
Айю
18
Тэйлор
33
Питерс
33
Питерс
18
Тэйлор
11
Брэди
12
Леннон
12
Леннон
11
Брэди
35
Барнс
16
Родригес
16
Родригес
35
Барнс
24
Данн
12
Сахо
12
Сахо
24
Данн
25
Таунсенд
27
Шлупп
27
Шлупп
25
Таунсенд
10
Айю
20
Бентеке
20
Бентеке
10
Айю
Остались в запасе
Бернли
Кристал Пэлас
1
Джо Харт
ВР
23
Бен Гибсон
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
Главный тренер
Шон Дайч
13
Уэйн Хеннесси
ВР
44
Хайро Ридевальд
ОП
6
Виктор Камараса
ЦП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
Главный тренер
Рой Ходжсон
Остались в запасе
1
Джо Харт
ВР
23
Бен Гибсон
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
Остались в запасе
13
Уэйн Хеннесси
ВР
44
Хайро Ридевальд
ОП
6
Виктор Камараса
ЦП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
Главный тренер
Шон Дайч
Главный тренер
Рой Ходжсон
Статистика матча Бернли - Кристал Пэлас
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Кристал Пэлас
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Информация о матче
Стадион:
Тюрф Мур
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