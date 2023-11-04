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АПЛ 2026/2027
Бернли - Кристал Пэлас
Бернли - Кристал Пэлас: обзор матча 04 ноября 2023
Бернли
04.11.2023, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 11 тур
0 : 2
Завершен
Кристал Пэлас
22'
Д. Шлупп
90+4'
Т. Митчелл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бернли - Кристал Пэлас
90'
+4
Желтая карточка
Й. Андерсен
90'
+4
ГОЛ! 0:2!
Т. Митчелл
Пас отдал
Э. Эзе
Замена
Я. Брун-Ларсен
️️️️
Й. Берг Гудмундссон
90'
+2
90'
Желтая карточка
Ж. Лерма
Замена
М. Трезор
️️️️
Л. Байер
86'
86'
Замена
К. Ричардс
️️️️
О. Эдуард
Замена
В. Одобер
️️️️
Л. Колеошо
78'
Замена
Н. Редмонд
️️️️
З. Амдуни
78'
70'
Замена
Н. Клайн
️️️️
Д. Уорд
70'
Замена
Н. Ахамада
️️️️
Д. Шлупп
58'
Замена
Э. Эзе
️️️️
Ш. Дукур
45'
+3
Желтая карточка
Ж. Айю
45'
+3
Желтая карточка
М. Гехи
22'
ГОЛ! 0:1!
Д. Шлупп
Пас отдал
Ж. Айю
16'
Желтая карточка
О. Эдуард
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
1
Джеймс Траффорд
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЛЗ
5
Луис Байер
ЦЗ
26
Дара О'Ши
ЦЗ
2
Витиньо
ПЗ
15
Лука Колеошо
ЛВ
16
Сандер Берге
ОП
8
Джош Браунхилл
(К)
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
11
Зеки Амдуни
ЦФ
16
Джей Родригес
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Кристал Пэлас
26
Сэм Джонстон
ВР
3
Тайрик Митчелл
ЛЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
(К)
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
28
Шейк Дукур
ОП
8
Жефферсон Лерма
ЦП
19
Уилл Хьюз
ЦП
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Бернли
49
Арьянет Мурич
ВР
3
Ханнес Делкруа
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
21
Анасс Зарури
ЛВ
27
Натан Редмонд
ЛВ
28
Вильсон Одобер
ЛВ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
31
Майк Трезор
АП
Кристал Пэлас
31
Реми Мэттьюз
ВР
6
Роб Холдинг
ЦЗ
26
Крис Ричардс
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
8
Науиру Ахамада
ЦП
10
Эберечи Эзе
АП
26
Матеус Франка
АП
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Траффорд
18
Тэйлор
5
Байер
26
О'Ши
2
Витиньо
16
Берге
8
Браунхилл
7
Гудмундссон
15
Колеошо
16
Родригес
11
Амдуни
4-1-3-2
26
Джонстон
25
Уорд
2
Андерсен
6
Гехи
3
Митчелл
28
Дукур
8
Лерма
19
Хьюз
27
Шлупп
10
Айю
29
Эдуард
5
Байер
31
Трезор
31
Трезор
5
Байер
11
Амдуни
27
Редмонд
27
Редмонд
11
Амдуни
15
Колеошо
28
Одобер
28
Одобер
15
Колеошо
7
Гудмундссон
7
Брун-Ларсен
7
Брун-Ларсен
7
Гудмундссон
29
Эдуард
26
Ричардс
26
Ричардс
29
Эдуард
25
Уорд
17
Клайн
17
Клайн
25
Уорд
27
Шлупп
8
Ахамада
8
Ахамада
27
Шлупп
28
Дукур
10
Эзе
10
Эзе
28
Дукур
Остались в запасе
Бернли
Кристал Пэлас
49
Арьянет Мурич
ВР
3
Ханнес Делкруа
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
21
Анасс Зарури
ЛВ
Главный тренер
Венсан Компани
31
Реми Мэттьюз
ВР
6
Роб Холдинг
ЦЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
26
Матеус Франка
АП
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Остались в запасе
49
Арьянет Мурич
ВР
3
Ханнес Делкруа
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
21
Анасс Зарури
ЛВ
Остались в запасе
31
Реми Мэттьюз
ВР
6
Роб Холдинг
ЦЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
26
Матеус Франка
АП
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Главный тренер
Рой Ходжсон
Статистика матча Бернли - Кристал Пэлас
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
5
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Миллуолл
- : -
28.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
0 : 2
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
- : -
29.11.2026
Халл Сити
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
2 : 1
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Информация о матче
Главный судья:
Питер Бэнкс
(Мерсисайд)
Стадион:
Тюрф Мур
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