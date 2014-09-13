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Кристал Пэлас - Бернли
Кристал Пэлас - Бернли: обзор матча 13 сентября 2014
Кристал Пэлас
13.09.2014, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 4 тур
0 : 0
Завершен
Бернли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кристал Пэлас - Бернли
90'
+2
Желтая карточка
Д. Бойд
85'
Пенальти не реализован!
С. Эрфилд
Желтая карточка
М. Йединак
84'
Замена
Д. Уильямс
️️️️
Д. Гэйл
75'
Замена
Я. Боласи
️️️️
В. Заа
69'
Замена
К. Дойл
️️️️
Ф. Кэмпбелл
61'
Желтая карточка
Д. Панчеон
56'
53'
Желтая карточка
М. Сорделл
42'
Замена
М. Сорделл
️️️️
Д. Ингс
4'
Желтая карточка
Д. Ингс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
1
Хулиан Сперони
ВР
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
17
Дэмьен Делэйни
ЦЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
15
Майл Йединак
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
40
Джейсон Панчеон
ЦП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Бернли
22
Том Хитон
ВР
5
Джейсон Шекелл
ЦЗ
4
Майкл Дафф
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
3
Дэвид Джонс
ЦП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
25
Дин Марни
ЦП
28
Дэнни Ингс
ЦФ
21
Джордж Бойд
ЦФ
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
3
Эзекиэль Фрайерс
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
11
Янник Боласи
ЦП
10
Джонатан Уильямс
ЦП
16
Джо Ледли
ЦП
9
Кевин Дойл
ЦФ
Бернли
13
Мэттью Гилкс
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
18
Стивен Рид
ПЗ
23
Росс Уоллес
ЦП
3
Стивен Уорд
ЦП
9
Марвин Сорделл
ЦФ
35
Эшли Барнс
ЦФ
4-3-1-2
1
Сперони
5
Мариаппа
17
Делэйни
24
Данн
25
Уорд
15
Йединак
11
МакАртур
40
Панчеон
10
Заа
22
Кэмпбелл
34
Гэйл
4-3-3
22
Хитон
2
Триппьер
4
Дафф
15
Ми
5
Шекелл
3
Джонс
37
Эрфилд
25
Марни
10
Юткевич
21
Бойд
28
Ингс
10
Заа
11
Боласи
11
Боласи
10
Заа
34
Гэйл
10
Уильямс
10
Уильямс
34
Гэйл
22
Кэмпбелл
9
Дойл
9
Дойл
22
Кэмпбелл
28
Ингс
9
Сорделл
9
Сорделл
28
Ингс
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Бернли
13
Уэйн Хеннесси
ВР
3
Эзекиэль Фрайерс
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
16
Джо Ледли
ЦП
13
Мэттью Гилкс
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
18
Стивен Рид
ПЗ
23
Росс Уоллес
ЦП
3
Стивен Уорд
ЦП
35
Эшли Барнс
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Остались в запасе
13
Уэйн Хеннесси
ВР
3
Эзекиэль Фрайерс
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
16
Джо Ледли
ЦП
Остались в запасе
13
Мэттью Гилкс
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
18
Стивен Рид
ПЗ
23
Росс Уоллес
ЦП
3
Стивен Уорд
ЦП
35
Эшли Барнс
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Статистика матча Кристал Пэлас - Бернли
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Селхарст Парк
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