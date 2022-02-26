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АПЛ 2026/2027
Кристал Пэлас - Бернли
Кристал Пэлас - Бернли: обзор матча 26 февраля 2022
Кристал Пэлас
26.02.2022, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 27 тур
1 : 1
Завершен
Бернли
9'
Д. Шлупп
46'
Л. Миливойевич (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кристал Пэлас - Бернли
88'
Замена
Э. Барнс
️️️️
Д. Родригес
Замена
Ш. Куяте
️️️️
Д. Шлупп
84'
72'
Желтая карточка
Д. Тарковски
60'
Замена
Ч. Тэйлор
️️️️
Э. Питерс
60'
Замена
Э. Вествуд
️️️️
Д. Корк
Замена
Ж. Матета
️️️️
Л. Миливойевич
60'
46'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Л. Миливойевич
30'
Желтая карточка
Д. Браунхилл
ГОЛ! 1:0!
Д. Шлупп
Пас отдал
М. Олисе
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
1
Джек Батлэнд
ВР
3
Тайрик Митчелл
ЛЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
10
Вилфрид Заа
ЛВ
8
Конор Галлахер
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
19
Лука Миливойевич
ЦП
17
Майкл Олисе
ПВ
Главный тренер
Патрик Виейра
Бернли
1
Ник Поуп
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
4
Джек Корк
ЦП
8
Джош Браунхилл
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
9
Вут Вегхорст
ЦФ
16
Джей Родригес
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Кристал Пэлас
13
Висенте Гуаита
ВР
16
Мартин Келли
ПЗ
8
Шейку Куяте
ОП
19
Уилл Хьюз
ЦП
10
Эберечи Эзе
АП
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Бернли
13
Уэйн Хеннесси
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЛЗ
13
Кевин Лонг
ЦЗ
22
Натан Коллинс
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
8
Эшли Вествуд
ОП
35
Эшли Барнс
ЦФ
4-4-2
1
Батлэнд
3
Митчелл
2
Андерсен
6
Гехи
17
Клайн
27
Шлупп
11
МакАртур
19
Миливойевич
8
Галлахер
10
Заа
17
Олисе
4-3-1-2
1
Поуп
14
Робертс
6
Тарковски
15
Ми
33
Питерс
12
Леннон
8
Браунхилл
4
Корк
11
Макнил
16
Родригес
9
Вегхорст
27
Шлупп
8
Куяте
8
Куяте
27
Шлупп
19
Миливойевич
14
Матета
14
Матета
19
Миливойевич
33
Питерс
18
Тэйлор
18
Тэйлор
33
Питерс
4
Корк
8
Вествуд
8
Вествуд
4
Корк
16
Родригес
35
Барнс
35
Барнс
16
Родригес
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Бернли
13
Висенте Гуаита
ВР
16
Мартин Келли
ПЗ
19
Уилл Хьюз
ЦП
10
Эберечи Эзе
АП
10
Жордан Айю
ЦФ
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
13
Уэйн Хеннесси
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
22
Натан Коллинс
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
Главный тренер
Шон Дайч
Остались в запасе
13
Висенте Гуаита
ВР
16
Мартин Келли
ПЗ
19
Уилл Хьюз
ЦП
10
Эберечи Эзе
АП
10
Жордан Айю
ЦФ
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Остались в запасе
13
Уэйн Хеннесси
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
22
Натан Коллинс
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
Главный тренер
Патрик Виейра
Главный тренер
Шон Дайч
Статистика матча Кристал Пэлас - Бернли
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Кристал Пэлас
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Информация о матче
Стадион:
Селхарст Парк
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