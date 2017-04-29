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АПЛ 2026/2027
Кристал Пэлас - Бернли
Кристал Пэлас - Бернли: обзор матча 29 апреля 2017
Кристал Пэлас
29.04.2017, суббота, 19:30
Англия. Премьер-лига, 35 тур
0 : 2
Завершен
Бернли
8'
Э. Барнс
85'
А. Грэй
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кристал Пэлас - Бернли
85'
ГОЛ! 0:2!
А. Грэй
79'
Замена
А. Грэй
️️️️
Э. Барнс
Замена
Л. Реми
️️️️
К. Бентеке
71'
Замена
Ф. Кэмпбелл
️️️️
Д. МакАртур
71'
Желтая карточка
В. Заа
50'
45'
Замена
Д. Фланаган
️️️️
С. Уорд
Желтая карточка
К. Бентеке
43'
8'
ГОЛ! 0:1!
Э. Барнс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
17
Дэмьен Делэйни
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
40
Джейсон Панчеон
ЛП
10
Вилфрид Заа
ЛВ
19
Лука Миливойевич
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ПП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Бернли
22
Том Хитон
ВР
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
37
Скотт Эрфилд
ЛП
8
Эшли Вествуд
ОП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
3
Стивен Уорд
ЦП
21
Джордж Бойд
ПП
19
Сэм Воукс
ЦФ
35
Эшли Барнс
ЦФ
Главный тренер
Фабио Челестини
Кристал Пэлас
1
Хулиан Сперони
ВР
27
Джеффри Шлупп
ЛП
20
Бакари Сако
ЦП
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
20
Матье Фламини
ЦП
14
Лоик Реми
ЦФ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Бернли
1
Ник Поуп
ВР
20
Джон Фланаган
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
16
Стивен Дефур
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
45
Андре Грэй
ЦФ
24
Крис Лонг
ЦФ
4-3-2-1
13
Хеннесси
15
ван Анхолт
25
Уорд
17
Делэйни
16
Келли
40
Панчеон
19
Миливойевич
11
МакАртур
10
Заа
25
Таунсенд
20
Бентеке
3-1-4-2
22
Хитон
38
Лоутон
5
Кин
6
Тарковски
8
Вествуд
21
Бойд
29
Хендрик
3
Уорд
37
Эрфилд
35
Барнс
19
Воукс
20
Бентеке
14
Реми
14
Реми
20
Бентеке
11
МакАртур
22
Кэмпбелл
22
Кэмпбелл
11
МакАртур
3
Уорд
20
Фланаган
20
Фланаган
3
Уорд
35
Барнс
45
Грэй
45
Грэй
35
Барнс
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Бернли
1
Хулиан Сперони
ВР
27
Джеффри Шлупп
ЛП
20
Бакари Сако
ЦП
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
20
Матье Фламини
ЦП
Главный тренер
Томас Франк
1
Ник Поуп
ВР
11
Робби Брэди
ЛП
16
Стивен Дефур
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
24
Крис Лонг
ЦФ
Главный тренер
Фабио Челестини
Остались в запасе
1
Хулиан Сперони
ВР
27
Джеффри Шлупп
ЛП
20
Бакари Сако
ЦП
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
20
Матье Фламини
ЦП
Остались в запасе
1
Ник Поуп
ВР
11
Робби Брэди
ЛП
16
Стивен Дефур
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
24
Крис Лонг
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Главный тренер
Фабио Челестини
Статистика матча Кристал Пэлас - Бернли
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Информация о матче
Стадион:
Селхарст Парк
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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