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Бернли - Кристал Пэлас
Бернли - Кристал Пэлас: обзор матча 02 марта 2019
Бернли
02.03.2019, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 29 тур
1 : 3
Завершен
Кристал Пэлас
90'
Э. Барнс
15'
Ф. Бардсли (АГ)
48'
М. Батшуайи
76'
В. Заа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бернли - Кристал Пэлас
ГОЛ! 1:3!
Э. Барнс
Пас отдал
Э. Вествуд
90'
83'
Замена
К. Бентеке
️️️️
М. Батшуайи
Замена
П. Крауч
️️️️
К. Вуд
81'
79'
Замена
Э. Таунсенд
️️️️
В. Заа
76'
ГОЛ! 0:3!
В. Заа
Пас отдал
Ш. Куяте
Замена
Р. Брэди
️️️️
Д. Макнил
72'
71'
Замена
Д. МакАртур
️️️️
М. Майер
69'
Желтая карточка
М. Майер
65'
Желтая карточка
Д. Томкинс
48'
ГОЛ! 0:2!
М. Батшуайи
Пас отдал
А. Ван-Биссака
Замена
Й. Берг Гудмундссон
️️️️
Д. Хендрик
46'
Желтая карточка
Б. Ми
38'
15'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Ф. Бардсли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
22
Том Хитон
ВР
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
8
Эшли Вествуд
ОП
4
Джек Корк
ЦП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
35
Эшли Барнс
ЦФ
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
10
Вилфрид Заа
ЛВ
8
Шейку Куяте
ОП
19
Лука Миливойевич
ЦП
7
Макс Майер
АП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Бернли
1
Джо Харт
ВР
23
Бен Гибсон
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
11
Робби Брэди
ЛП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
11
Матей Выдра
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
Кристал Пэлас
13
Висенте Гуаита
ВР
25
Джоэл Уорд
ПЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
11
Джеймс МакАртур
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
10
Жордан Айю
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
4-1-2-1-2
22
Хитон
6
Тарковски
15
Ми
18
Тэйлор
27
Бардсли
8
Вествуд
4
Корк
29
Хендрик
11
Макнил
9
Вуд
35
Барнс
4-1-2-2-1
13
Хеннесси
29
Ван-Биссака
24
Данн
5
Томкинс
15
ван Анхолт
8
Куяте
19
Миливойевич
27
Шлупп
7
Майер
10
Заа
44
Батшуайи
11
Макнил
11
Брэди
11
Брэди
11
Макнил
29
Хендрик
7
Гудмундссон
7
Гудмундссон
29
Хендрик
9
Вуд
15
Крауч
15
Крауч
9
Вуд
7
Майер
11
МакАртур
11
МакАртур
7
Майер
10
Заа
25
Таунсенд
25
Таунсенд
10
Заа
44
Батшуайи
20
Бентеке
20
Бентеке
44
Батшуайи
Остались в запасе
Бернли
Кристал Пэлас
1
Джо Харт
ВР
23
Бен Гибсон
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
11
Матей Выдра
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
13
Висенте Гуаита
ВР
25
Джоэл Уорд
ПЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Остались в запасе
1
Джо Харт
ВР
23
Бен Гибсон
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
11
Матей Выдра
ЦФ
Остались в запасе
13
Висенте Гуаита
ВР
25
Джоэл Уорд
ПЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Главный тренер
Рой Ходжсон
Статистика матча Бернли - Кристал Пэлас
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Стадион:
Тюрф Мур
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