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АПЛ 2026/2027
Кристал Пэлас - Бернли
Кристал Пэлас - Бернли: онлайн-трансляция, 24 февраля
Кристал Пэлас
24.02.2024, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 26 тур
3 : 0
Завершен
Бернли
68'
К. Ричардс
71'
Ж. Айю
79'
Ж. Матета (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кристал Пэлас - Бернли
Замена
Д. Озо
️️️️
Ж. Айю
90'
+9
Желтая карточка
Т. Митчелл
90'
+7
Желтая карточка
Ж. Айю
90'
+2
Замена
Д. Томкинс
️️️️
Й. Андерсен
90'
+1
90'
+1
Замена
Д. Родригес
️️️️
Д. Фофана
90'
+1
Замена
Д. Корк
️️️️
Й. Берг Гудмундссон
90'
Замена
М. Бенсон
️️️️
В. Одобер
85'
Желтая карточка
М. Эстеве
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Ж. Матета
79'
75'
Замена
Витиньо
️️️️
Ч. Тэйлор
ГОЛ! 2:0!
Ж. Айю
Пас отдал
М. Франка
71'
ГОЛ! 1:0!
К. Ричардс
Пас отдал
Ж. Айю
68'
Замена
М. Франка
️️️️
О. Эдуард
66'
Замена
Н. Ахамада
️️️️
А. Уортон
66'
Желтая карточка
А. Уортон
50'
37'
Замена
Д. Каллен
️️️️
З. Амдуни
35'
Красная карточка
Д. Браунхилл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
26
Сэм Джонстон
ВР
3
Тайрик Митчелл
ЛЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
26
Крис Ричардс
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
(К)
ПЗ
27
Даниэль Муньос
ПЗ
8
Жефферсон Лерма
ЦП
20
Адам Уортон
ЦП
10
Жордан Айю
ЦФ
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Бернли
1
Джеймс Траффорд
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЛЗ
26
Дара О'Ши
ЦЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
28
Вильсон Одобер
ЛВ
16
Сандер Берге
ОП
3
Максим Эстеве
ЦП
8
Джош Браунхилл
(К)
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
27
Давид Фофана
ЦФ
11
Зеки Амдуни
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Кристал Пэлас
1
Дин Хендерсон
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
4
Давид Озо
ОП
42
Каден Родни
ОП
8
Науиру Ахамада
ЦП
26
Матеус Франка
АП
15
Франко Уме-Чибуэзе
ЦФ
7
Люк Планж
ЦФ
Бернли
49
Арьянет Мурич
ВР
3
Ханнес Делкруа
ЦЗ
18
Хьялмар Экдаль
ЦЗ
2
Витиньо
ПЗ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
4
Джек Корк
ЦП
24
Джош Каллен
ЦП
14
Мануэль Бенсон
ПВ
16
Джей Родригес
ЦФ
3-2-2-3
26
Джонстон
25
Уорд
2
Андерсен
26
Ричардс
3
Митчелл
27
Муньос
8
Лерма
20
Уортон
14
Матета
29
Эдуард
10
Айю
3-1-3-1-2
1
Траффорд
22
Ассиньон
26
О'Ши
18
Тэйлор
16
Берге
7
Гудмундссон
8
Браунхилл
3
Эстеве
28
Одобер
11
Амдуни
27
Фофана
2
Андерсен
5
Томкинс
5
Томкинс
2
Андерсен
10
Айю
4
Озо
4
Озо
10
Айю
20
Уортон
8
Ахамада
8
Ахамада
20
Уортон
29
Эдуард
26
Франка
26
Франка
29
Эдуард
18
Тэйлор
2
Витиньо
2
Витиньо
18
Тэйлор
7
Гудмундссон
4
Корк
4
Корк
7
Гудмундссон
11
Амдуни
24
Каллен
24
Каллен
11
Амдуни
28
Одобер
14
Бенсон
14
Бенсон
28
Одобер
27
Фофана
16
Родригес
16
Родригес
27
Фофана
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Бернли
1
Дин Хендерсон
ВР
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
42
Каден Родни
ОП
15
Франко Уме-Чибуэзе
ЦФ
7
Люк Планж
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
49
Арьянет Мурич
ВР
3
Ханнес Делкруа
ЦЗ
18
Хьялмар Экдаль
ЦЗ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
Главный тренер
Венсан Компани
Остались в запасе
1
Дин Хендерсон
ВР
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
42
Каден Родни
ОП
15
Франко Уме-Чибуэзе
ЦФ
7
Люк Планж
ЦФ
Остались в запасе
49
Арьянет Мурич
ВР
3
Ханнес Делкруа
ЦЗ
18
Хьялмар Экдаль
ЦЗ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Главный тренер
Венсан Компани
Статистика матча Кристал Пэлас - Бернли
3
1
1
Всего ударов по воротам
15
2
Удары в створ
6
0
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
12
3
Нарушения
8
13
Офсайды
6
3
Количество передач
464
387
Сейвы
0
3
Точность передач %
79
70
Удары мимо ворот
6
1
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
10
2
Удары из-за пределов штрафной
5
0
xG (ожидаемые голы)
2.39
0.1
Матчи команд
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
- : -
29.11.2026
Халл Сити
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
2 : 1
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Бернли
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Миллуолл
- : -
28.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
0 : 2
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Главный судья:
Льюис Смит
Стадион:
Селхарст Парк
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