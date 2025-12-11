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  • «Шелбурн» – «Кристал Пэлас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 декабря 2025

«Шелбурн» – «Кристал Пэлас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 декабря 2025

11 декабря 2025, 21:50
Шелбурн
11.12.2025, четверг, 23:00
Лига конференций, 5 тур
0 : 3
Завершен
Кристал Пэлас
11' К. Уче 25' Э. Нкетиа 37' Й. Пино
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шелбурн
1
Wessel Speel
ВР
25
Milan Mbeng
ЦЗ
29
Патрик Барретт
ЦЗ
4
Kameron Ledwidge
ЦЗ
21
Джек Генри-Фрэнсис
ОП
27
Evan Caffrey
ЦП
7
Harry Wood
ЦП
9
Шон Бойд
ЦФ
23
Kerr Mcinroy
ЦФ
10
John Martin
ЦФ
14
Mark Coyle
(К) ЦФ
Главный тренер
Дэмьен Дафф
Кристал Пэлас
44
Вальтер Бенитес
ВР
24
Борна Соса
ЛЗ
6
Марк Гехи
(К) ЦЗ
26
Максанс Лакруа
ЦЗ
3
Крис Ричардс
ЦЗ
12
Крисантус Уче
ОП
20
Адам Уортон
ЦП
55
Джастин Девенни
ЦП
15
Даичи Камада
АП
10
Йереми Пино
ПВ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Шелбурн
50
Ali Topcu
ВР
19
Lorcan Healy
ВР
24
Lewis Temple
ЦЗ
17
Даниэл Келли
ЦП
2
Син Гэннон
ЦП
46
Aaron Maloney
ЦП
14
Эллис Чапман
АП
31
T. Wilson
ЦФ
44
Daniel Ring
ЦФ
6
J. Lunney
ЦФ
Кристал Пэлас
1
Дин Хендерсон
ВР
31
Реми Мэттьюз
ВР
3
Тайрик Митчелл
ЛЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
42
Каден Родни
ОП
16
Жефферсон Лерма
ЦП
19
Уилл Хьюз
ЦП
14
Ромен Эсс
АП
86
Джоэл Дрейкс-Томас
ЦФ
73
Benjamin Casey
ЦФ
3-1-2-4
1
25
29
Барретт
4
21
Генри-Фрэнсис
27
7
9
Бойд
14
10
23
4-1-2-2-1
44
Бенитес
6
Гехи
26
Лакруа
3
Ричардс
24
Соса
12
Уче
20
Уортон
55
Девенни
10
Пино
15
Камада
9
Нкетиа
25
24
24
25
10
17
Келли
17
Келли
10
14
2
Гэннон
2
Гэннон
14
7
14
Чапман
14
Чапман
7
9
Нкетиа
17
Клайн
17
Клайн
9
Нкетиа
20
Уортон
16
Лерма
16
Лерма
20
Уортон
15
Камада
19
Хьюз
19
Хьюз
15
Камада
10
Пино
14
Эсс
14
Эсс
10
Пино
55
Девенни
73
73
55
Девенни
Остались в запасе
Шелбурн
Кристал Пэлас
50
Ali Topcu
ВР
19
Lorcan Healy
ВР
46
Aaron Maloney
ЦП
31
T. Wilson
ЦФ
44
Daniel Ring
ЦФ
6
J. Lunney
ЦФ
Главный тренер
Дэмьен Дафф
1
Дин Хендерсон
ВР
31
Реми Мэттьюз
ВР
3
Тайрик Митчелл
ЛЗ
42
Каден Родни
ОП
86
Джоэл Дрейкс-Томас
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Остались в запасе
50
Ali Topcu
ВР
19
Lorcan Healy
ВР
46
Aaron Maloney
ЦП
31
T. Wilson
ЦФ
44
Daniel Ring
ЦФ
6
J. Lunney
ЦФ
Остались в запасе
1
Дин Хендерсон
ВР
31
Реми Мэттьюз
ВР
3
Тайрик Митчелл
ЛЗ
42
Каден Родни
ОП
86
Джоэл Дрейкс-Томас
ЦФ
Главный тренер
Дэмьен Дафф
Главный тренер
Оливер Глазнер
Статистика матча Шелбурн - Кристал Пэлас
2
Всего ударов по воротам
5
28
Удары в створ
1
10
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
2
9
Нарушения
8
15
Офсайды
1
2
Количество передач
340
536
Сейвы
7
1
Точность передач %
77
88
Удары мимо ворот
3
15
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
2
23
Удары из-за пределов штрафной
3
5
xG (ожидаемые голы)
0.4
3.89
xGP (предотвращенные голы)
0.68
0.68

Смотреть прямую трансляцию матча «Шелбурн» против «Кристал Пэлас», 5-й тур Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 декабря в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Шелбурн» – «Кристал Пэлас»

«Шелбурн» – «Кристал Пэлас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 декабря 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига конференций Кристал Пэлас Шелбурн
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