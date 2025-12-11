11.12.2025, четверг, 23:00
Лига конференций, 5 тур
Лига конференций, 5 тур
0 : 3
Завершен
Составы команд
Шелбурн
Шелбурн
3-1-2-4
1
25
29
Барретт
4
21
Генри-Фрэнсис
27
7
9
Бойд
14
10
23
4-1-2-2-1
44
Бенитес
6
Гехи
26
Лакруа
3
Ричардс
24
Соса
12
Уче
20
Уортон
55
Девенни
10
Пино
15
Камада
9
Нкетиа
25
24
24
25
10
17
Келли
17
Келли
10
14
2
Гэннон
2
Гэннон
14
7
14
Чапман
14
Чапман
7
9
Нкетиа
17
Клайн
17
Клайн
9
Нкетиа
20
Уортон
16
Лерма
16
Лерма
20
Уортон
15
Камада
19
Хьюз
19
Хьюз
15
Камада
10
Пино
14
Эсс
14
Эсс
10
Пино
55
Девенни
73
73
55
Девенни
Остались в запасе
Шелбурн
Кристал Пэлас
50
Ali Topcu
ВР
19
Lorcan Healy
ВР
46
Aaron Maloney
ЦП
31
T. Wilson
ЦФ
44
Daniel Ring
ЦФ
6
J. Lunney
ЦФ
Главный тренер
Дэмьен Дафф
1
Дин Хендерсон
ВР
31
Реми Мэттьюз
ВР
3
Тайрик Митчелл
ЛЗ
42
Каден Родни
ОП
86
Джоэл Дрейкс-Томас
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Остались в запасе
50
Ali Topcu
ВР
19
Lorcan Healy
ВР
46
Aaron Maloney
ЦП
31
T. Wilson
ЦФ
44
Daniel Ring
ЦФ
6
J. Lunney
ЦФ
Остались в запасе
1
Дин Хендерсон
ВР
31
Реми Мэттьюз
ВР
3
Тайрик Митчелл
ЛЗ
42
Каден Родни
ОП
86
Джоэл Дрейкс-Томас
ЦФ
Главный тренер
Дэмьен Дафф
Главный тренер
Оливер Глазнер
Статистика матча Шелбурн - Кристал Пэлас
2
Всего ударов по воротам
5
28
Удары в створ
1
10
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
2
9
Нарушения
8
15
Офсайды
1
2
Количество передач
340
536
Сейвы
7
1
Точность передач %
77
88
Удары мимо ворот
3
15
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
2
23
Удары из-за пределов штрафной
3
5
xG (ожидаемые голы)
0.4
3.89
xGP (предотвращенные голы)
0.68
0.68
Смотреть прямую трансляцию матча «Шелбурн» против «Кристал Пэлас», 5-й тур Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 декабря в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Шелбурн» – «Кристал Пэлас»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»