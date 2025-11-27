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Расписание матчей
Лига конференций 2025/2026
Страсбур - Кристал Пэлас
Страсбур - Кристал Пэлас: обзор матча 27 ноября 2025
Страсбур
27.11.2025, четверг, 23:00
Лига конференций, 4 тур
2 : 1
Завершен
Кристал Пэлас
53'
Э. Эмега
77'
С. Эль-Мурабе
35'
Т. Митчелл
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Страсбур - Кристал Пэлас
Завершен
90'
+4'
Замена
Эндрю Омобамиделе
️️️️➡️️
Хулио Энкисо
89'
86'
Желтая карточка
Джейди Канвот
(толчок)
82'
Замена
Даичи Камада
️️️️➡️️
Жефферсон Лерма
ГОЛ! 2:1!
Самир Эль-Мурабе
Пас отдал
Хулио Энкисо
77'
Замена
Хоакин Паничелли
️️️️➡️️
Эмануэль Эмега
74'
Замена
Кендри Паес
️️️️➡️️
Себастьян Нанаси
74'
Желтая карточка
Самир Эль-Мурабе
(грубость)
73'
67'
Желтая карточка
Максенс Лакруа
62'
Замена
Эдвард Нкетиа
️️️️➡️️
Жан-Филипп Матета
ГОЛ! 1:1!
Эмануэль Эмега
Пас отдал
Диегу Морейра
53'
46'
Замена
Крис Ричардс
️️️️➡️️
Марк Гехи
45'
+2'
Замена
Бен Чилвел
️️️️➡️️
Лукас Хегсберг
43'
35'
ГОЛ! 0:1!
Тайрик Митчелл
Пас отдал
Жан-Филипп Матета
31'
Замена
Адам Уортон
️️️️➡️️
Уилл Хьюз
30'
Травма
Уилл Хьюз
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Страсбур
39
Майк Пендерс
ВР
8
Валентин Барко
ЛЗ
2
Мамаду Сарр
ЦЗ
6
Исмаэль Дукуре
ЦЗ
24
Лукас Хегсберг
ПЗ
22
Гела Дуэ
ПЗ
29
Самир Эль-Мурабе
ЦП
7
Диегу Морейра
ЛВ
11
Себастьян Нанаси
ЛВ
19
Хулио Энкисо
ПВ
10
Эмануэль Эмега
(К)
ЦФ
Главный тренер
Лайам Росеньор
Кристал Пэлас
1
Дин Хендерсон
ВР
3
Тайрик Митчелл
ЛЗ
23
Джейди Канвот
ЦЗ
5
Максенс Лакруа
ЦЗ
15
Марк Гехи
(К)
ЦЗ
2
Даниэль Муньос
ПЗ
19
Уилл Хьюз
ЦП
16
Жефферсон Лерма
ЦП
10
Йереми Пино
ПВ
18
Исмаила Сарр
ПВ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Страсбур
60
Gabriel Kerckaert
ВР
50
Стефан Баич
ВР
3
Бен Чилвел
ЛЗ
2
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
83
Рафаэль Луиш
ОП
22
Рабби Нзингула
ОП
17
Матис Амугу
ЦП
80
Феликс Лемарешаль
ЦП
19
Кендри Паес
АП
20
Мартиаль Годо
ЛВ
27
Самуэль Амо-Амейав
ЛВ
9
Хоакин Паничелли
ЦФ
Кристал Пэлас
31
Реми Мэттьюз
ВР
44
Вальтер Бенитес
ВР
59
Рио Кардинес
ЛЗ
3
Крис Ричардс
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
12
Крисантус Уче
ОП
20
Адам Уортон
ЦП
55
Джастин Девенни
ЦП
15
Даичи Камада
АП
14
Ромен Эсс
АП
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
3-2-1-3-1
39
Пендерс
24
Хегсберг
2
Сарр
6
Дукуре
8
Барко
22
Дуэ
29
Эль-Мурабе
11
Нанаси
7
Морейра
19
Энкисо
10
Эмега
3-2-2-2-1
1
Хендерсон
23
Канвот
5
Лакруа
15
Гехи
2
Муньос
3
Митчелл
19
Хьюз
16
Лерма
18
Сарр
10
Пино
14
Матета
24
Хегсберг
3
Чилвел
3
Чилвел
24
Хегсберг
19
Энкисо
2
Омобамиделе
2
Омобамиделе
19
Энкисо
11
Нанаси
19
Паес
19
Паес
11
Нанаси
10
Эмега
9
Паничелли
9
Паничелли
10
Эмега
15
Гехи
3
Ричардс
3
Ричардс
15
Гехи
19
Хьюз
20
Уортон
20
Уортон
19
Хьюз
16
Лерма
15
Камада
15
Камада
16
Лерма
14
Матета
9
Нкетиа
9
Нкетиа
14
Матета
Остались в запасе
Страсбур
Кристал Пэлас
60
Gabriel Kerckaert
ВР
50
Стефан Баич
ВР
83
Рафаэль Луиш
ОП
22
Рабби Нзингула
ОП
17
Матис Амугу
ЦП
80
Феликс Лемарешаль
ЦП
20
Мартиаль Годо
ЛВ
27
Самуэль Амо-Амейав
ЛВ
Главный тренер
Лайам Росеньор
31
Реми Мэттьюз
ВР
44
Вальтер Бенитес
ВР
59
Рио Кардинес
ЛЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
12
Крисантус Уче
ОП
55
Джастин Девенни
ЦП
14
Ромен Эсс
АП
Главный тренер
Оливер Глазнер
Остались в запасе
60
Gabriel Kerckaert
ВР
50
Стефан Баич
ВР
83
Рафаэль Луиш
ОП
22
Рабби Нзингула
ОП
17
Матис Амугу
ЦП
80
Феликс Лемарешаль
ЦП
20
Мартиаль Годо
ЛВ
27
Самуэль Амо-Амейав
ЛВ
Остались в запасе
31
Реми Мэттьюз
ВР
44
Вальтер Бенитес
ВР
59
Рио Кардинес
ЛЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
12
Крисантус Уче
ОП
55
Джастин Девенни
ЦП
14
Ромен Эсс
АП
Главный тренер
Лайам Росеньор
Главный тренер
Оливер Глазнер
Статистика матча Страсбур - Кристал Пэлас
1
2
Всего ударов по воротам
13
16
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
4
5
Нарушения
5
13
Офсайды
1
1
Количество передач
564
378
Сейвы
3
4
Точность передач %
86
74
Удары мимо ворот
6
8
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
9
13
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
2.37
2.08
xGP (предотвращенные голы)
0.04
0.04
Информация о матче
Главный судья:
Хавьер Альберола Рохас
Стадион:
Стад де ла Мено
Посещаемость:
29528
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