Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Манчестер Юнайтед» – «Вест Хэм»: прогноз и ставки на матч 4 декабря 2025 с коэффициентом 1.78

03 декабря 2025 9:16
Манчестер Юнайтед - Вест Хэм
04 дек. 2025, четверг 23:00 | Англия. Премьер-лига, 14 тур
Перейти в онлайн матча
1.78
Обе забьют
Сделать ставку

4 декабря на «Олд Траффорд» состоится матч 14 тура, в котором «Манчестер Юнайтед» примет «Вест Хэм». Команды подходят к встрече в разной форме: хозяева уверенно выглядят в атаке, но нестабильны в обороне, тогда как «Вест Хэм» также регулярно создаeт моменты, но испытывает серьeзные сложности в защите. Оба коллектива склонны к открытой игре, что делает предстоящий матч потенциально результативным.

«Манчестер Юнайтед»

Команда располагается на седьмом месте с 21 очком после победы над «Кристал Пэлас» (2:1). В атаке «Юнайтед» действует ровно: 10 голов в пяти матчах. Мбемо сохраняет лидерство по реализации и остаeтся ключевым исполнителем. Однако оборона подводит – 8 пропущенных голов за последние встречи. Команда неизменно допускает опасные моменты у своих ворот, пропуская шесть матчей подряд. Тем не менее, на своeм поле «Юнайтед» играет агрессивно и стабильно забивает.

«Вест Хэм»

Гости находятся в зоне риска – 17 место и лишь 11 очков. Команда пропускает в каждом из последних десяти матчей, при этом оставаясь достаточно результативной: 9 голов за пять игр. Пакета – лучший бомбардир, но в целом «Вест Хэм» строит игру через быстрые переходы и часто находит возможности у ворот соперника. Слабое место – оборона: 1.80 пропущенного за матч – показатель, который усложняет борьбу в гостевых встречах.

Факты о командах

«Манчестер Юнайтед»

  • Забивает в 8 из 10 последних матчей
  • В среднем: 2.00 забито и 1.60 пропущено за 5 игр
  • Пропускает в 6 матчах подряд
  • Не проигрывает в 6 из 8 последних встреч

«Вест Хэм»

  • Пропускает в 10 матчах подряд
  • В среднем: 1.80 забито и 1.80 пропущено за 5 игр
  • Забивает в 5 из 7 матчей против «Юнайтед»
  • 17 место после 13 туров

Личные встречи
57% (25)
20% (9)
23% (10)
73
Забитых мячей
42
1.66
В среднем за матч
0.95
4:1
Крупнейшая победа
4:0
Самый результативный матч:  2:4
Самая крупная ничья:  2:2
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
04.12.2025
Вест Хэм
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 2
11.05.2025
Вест Хэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Вест Хэм
2 : 1
27.10.2024
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Манчестер Юнайтед
3 : 0
04.02.2024
Вест Хэм
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Вест Хэм
2 : 0
23.12.2023
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Вест Хэм
1 : 0
07.05.2023
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок, 1/8 финала
Манчестер Юнайтед
3 : 1
01.03.2023
Вест Хэм
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 0
30.10.2022
Вест Хэм
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 0
22.01.2022
Вест Хэм
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Манчестер Юнайтед
0 : 1
22.09.2021
Вест Хэм
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Вест Хэм
1 : 2
19.09.2021
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 0
14.03.2021
Вест Хэм
Англия. Кубок, 1/8 финала
Манчестер Юнайтед
1 : 0
09.02.2021
Вест Хэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Вест Хэм
1 : 3
05.12.2020
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
22.07.2020
Вест Хэм
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Вест Хэм
2 : 0
22.09.2019
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Манчестер Юнайтед
2 : 1
13.04.2019
Вест Хэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Вест Хэм
3 : 1
29.09.2018
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Вест Хэм
0 : 0
10.05.2018
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 0
13.08.2017
Вест Хэм
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Вест Хэм
0 : 2
02.01.2017
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок Лиги, 1/4 финала
Манчестер Юнайтед
4 : 1
30.11.2016
Вест Хэм
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
27.11.2016
Вест Хэм
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Вест Хэм
3 : 2
10.05.2016
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок, 1/4 финала
Вест Хэм
1 : 2
13.04.2016
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок, 1/4 финала
Манчестер Юнайтед
1 : 1
13.03.2016
Вест Хэм
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 0
05.12.2015
Вест Хэм
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
Вест Хэм
1 : 1
08.02.2015
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-Лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
2 : 1
27.09.2014
Вест Хэм
Англия. Премьер-Лига, 31 тур
Вест Хэм
0 : 2
22.03.2014
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
Манчестер Юнайтед
3 : 1
21.12.2013
Вест Хэм
Англия. Премьер-Лига, 29 тур
Вест Хэм
2 : 2
17.04.2013
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок, 3 раунд
Манчестер Юнайтед
1 : 0
17.01.2013
Вест Хэм
Англия. Кубок, 3 раунд
Вест Хэм
2 : 2
05.01.2013
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-Лига, 14 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 0
28.11.2012
Вест Хэм
Англия. Премьер-Лига, 31 тур
Вест Хэм
2 : 4
02.04.2011
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/4 финала
Вест Хэм
4 : 0
30.11.2010
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-Лига, 3 тур
Манчестер Юнайтед
3 : 0
28.08.2010
Вест Хэм
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Манчестер Юнайтед
3 : 0
23.02.2010
Вест Хэм
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Вест Хэм
0 : 4
05.12.2009
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Вест Хэм
0 : 1
08.02.2009
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
2 : 0
29.10.2008
Вест Хэм
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 1
03.05.2008
Вест Хэм
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Вест Хэм
2 : 1
29.12.2007
Манчестер Юнайтед
Показать все

Прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» – «Вест Хэм»

Статистика и форма обеих команд указывают на высокую вероятность результативного матча. «Юнайтед» силeн в атаке и создаeт много моментов дома, но регулярно допускает ошибки в обороне. «Вест Хэм» также умеет забивать, особенно в играх против соперников, которые играют в открытый футбол. Команды показывают схожую динамику: слабая оборона, высокая результативность, частые обмены голами. Логично ожидать, что встреча пройдeт в насыщенном темпе и с голами с обеих сторон.

Рекомендованные ставки:

  • Обе забьют – коэффициент 1.78
  • Индивидуальный тотал «Манчестер Юнайтед» больше 1.5 – коэффициент 1.95

1.78
Обе забьют
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Англия. Премьер-лига Вест Хэм Манчестер Юнайтед
Другие прогнозы
10.12.2025
20:45
1.60
Лига чемпионов, 6 тур
Вильярреал - Копенгаген
Тотал больше 2.5
10.12.2025
23:00
2.45
Лига чемпионов, 6 тур
Реал - Манчестер Сити
Победа «Реала»
10.12.2025
23:00
1.70
Лига чемпионов, 6 тур
Брюгге - Арсенал
Индивидуальный тотал Арсенала больше 1.5
10.12.2025
23:00
1.61
Лига чемпионов, 6 тур
Ювентус - Пафос
Победа «Ювентуса» и тотал больше 2.5
10.12.2025
23:00
1.82
Лига чемпионов, 6 тур
Бенфика - Наполи
Обе забьют
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 