4 декабря на «Олд Траффорд» состоится матч 14 тура, в котором «Манчестер Юнайтед» примет «Вест Хэм». Команды подходят к встрече в разной форме: хозяева уверенно выглядят в атаке, но нестабильны в обороне, тогда как «Вест Хэм» также регулярно создаeт моменты, но испытывает серьeзные сложности в защите. Оба коллектива склонны к открытой игре, что делает предстоящий матч потенциально результативным.
«Манчестер Юнайтед»
Команда располагается на седьмом месте с 21 очком после победы над «Кристал Пэлас» (2:1). В атаке «Юнайтед» действует ровно: 10 голов в пяти матчах. Мбемо сохраняет лидерство по реализации и остаeтся ключевым исполнителем. Однако оборона подводит – 8 пропущенных голов за последние встречи. Команда неизменно допускает опасные моменты у своих ворот, пропуская шесть матчей подряд. Тем не менее, на своeм поле «Юнайтед» играет агрессивно и стабильно забивает.
«Вест Хэм»
Гости находятся в зоне риска – 17 место и лишь 11 очков. Команда пропускает в каждом из последних десяти матчей, при этом оставаясь достаточно результативной: 9 голов за пять игр. Пакета – лучший бомбардир, но в целом «Вест Хэм» строит игру через быстрые переходы и часто находит возможности у ворот соперника. Слабое место – оборона: 1.80 пропущенного за матч – показатель, который усложняет борьбу в гостевых встречах.
Факты о командах
«Манчестер Юнайтед»
- Забивает в 8 из 10 последних матчей
- В среднем: 2.00 забито и 1.60 пропущено за 5 игр
- Пропускает в 6 матчах подряд
- Не проигрывает в 6 из 8 последних встреч
«Вест Хэм»
- Пропускает в 10 матчах подряд
- В среднем: 1.80 забито и 1.80 пропущено за 5 игр
- Забивает в 5 из 7 матчей против «Юнайтед»
- 17 место после 13 туров
Прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» – «Вест Хэм»
Статистика и форма обеих команд указывают на высокую вероятность результативного матча. «Юнайтед» силeн в атаке и создаeт много моментов дома, но регулярно допускает ошибки в обороне. «Вест Хэм» также умеет забивать, особенно в играх против соперников, которые играют в открытый футбол. Команды показывают схожую динамику: слабая оборона, высокая результативность, частые обмены голами. Логично ожидать, что встреча пройдeт в насыщенном темпе и с голами с обеих сторон.
Рекомендованные ставки:
- Обе забьют – коэффициент 1.78
- Индивидуальный тотал «Манчестер Юнайтед» больше 1.5 – коэффициент 1.95