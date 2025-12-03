4 декабря на «Олд Траффорд» состоится матч 14 тура, в котором «Манчестер Юнайтед» примет «Вест Хэм». Команды подходят к встрече в разной форме: хозяева уверенно выглядят в атаке, но нестабильны в обороне, тогда как «Вест Хэм» также регулярно создаeт моменты, но испытывает серьeзные сложности в защите. Оба коллектива склонны к открытой игре, что делает предстоящий матч потенциально результативным.

«Манчестер Юнайтед»

Команда располагается на седьмом месте с 21 очком после победы над «Кристал Пэлас» (2:1). В атаке «Юнайтед» действует ровно: 10 голов в пяти матчах. Мбемо сохраняет лидерство по реализации и остаeтся ключевым исполнителем. Однако оборона подводит – 8 пропущенных голов за последние встречи. Команда неизменно допускает опасные моменты у своих ворот, пропуская шесть матчей подряд. Тем не менее, на своeм поле «Юнайтед» играет агрессивно и стабильно забивает.

«Вест Хэм»

Гости находятся в зоне риска – 17 место и лишь 11 очков. Команда пропускает в каждом из последних десяти матчей, при этом оставаясь достаточно результативной: 9 голов за пять игр. Пакета – лучший бомбардир, но в целом «Вест Хэм» строит игру через быстрые переходы и часто находит возможности у ворот соперника. Слабое место – оборона: 1.80 пропущенного за матч – показатель, который усложняет борьбу в гостевых встречах.

Факты о командах

«Манчестер Юнайтед»

Забивает в 8 из 10 последних матчей

В среднем: 2.00 забито и 1.60 пропущено за 5 игр

Пропускает в 6 матчах подряд

Не проигрывает в 6 из 8 последних встреч

«Вест Хэм»

Пропускает в 10 матчах подряд

В среднем: 1.80 забито и 1.80 пропущено за 5 игр

Забивает в 5 из 7 матчей против «Юнайтед»

17 место после 13 туров

Личные встречи 57% (25) 20% (9) 23% (10) 73 Забитых мячей 42 1.66 В среднем за матч 0.95 4:1 Крупнейшая победа 4:0 Самый результативный матч: 2:4 Самая крупная ничья: 2:2 Англия. Премьер-лига, 14 тур Манчестер Юнайтед 1 : 1 Вест Хэм Англия. Премьер-лига, 36 тур Манчестер Юнайтед 0 : 2 Вест Хэм Англия. Премьер-лига, 9 тур Вест Хэм 2 : 1 Манчестер Юнайтед Англия. Премьер-лига, 23 тур Манчестер Юнайтед 3 : 0 Вест Хэм Англия. Премьер-лига, 18 тур Вест Хэм 2 : 0 Манчестер Юнайтед Англия. Премьер-лига, 35 тур Вест Хэм 1 : 0 Манчестер Юнайтед Англия. Кубок, 1/8 финала Манчестер Юнайтед 3 : 1 Вест Хэм Англия. Премьер-лига, 14 тур Манчестер Юнайтед 1 : 0 Вест Хэм Англия. Премьер-лига, 23 тур Манчестер Юнайтед 1 : 0 Вест Хэм Англия. Кубок лиги, 1/16 финала Манчестер Юнайтед 0 : 1 Вест Хэм Англия. Премьер-лига, 5 тур Вест Хэм 1 : 2 Манчестер Юнайтед Англия. Премьер-лига, 28 тур Манчестер Юнайтед 1 : 0 Вест Хэм Англия. Кубок, 1/8 финала Манчестер Юнайтед 1 : 0 Вест Хэм Англия. Премьер-лига, 11 тур Вест Хэм 1 : 3 Манчестер Юнайтед Англия. Премьер-лига, 37 тур Манчестер Юнайтед 1 : 1 Вест Хэм Англия. Премьер-лига, 6 тур Вест Хэм 2 : 0 Манчестер Юнайтед Англия. Премьер-лига, 34 тур Манчестер Юнайтед 2 : 1 Вест Хэм Англия. Премьер-лига, 7 тур Вест Хэм 3 : 1 Манчестер Юнайтед Англия. Премьер-лига, 31 тур Вест Хэм 0 : 0 Манчестер Юнайтед Англия. Премьер-лига, 1 тур Манчестер Юнайтед 4 : 0 Вест Хэм Англия. Премьер-лига, 20 тур Вест Хэм 0 : 2 Манчестер Юнайтед Англия. Кубок Лиги, 1/4 финала Манчестер Юнайтед 4 : 1 Вест Хэм Англия. Премьер-лига, 13 тур Манчестер Юнайтед 1 : 1 Вест Хэм Англия. Премьер-лига, 35 тур Вест Хэм 3 : 2 Манчестер Юнайтед Англия. Кубок, 1/4 финала Вест Хэм 1 : 2 Манчестер Юнайтед Англия. Кубок, 1/4 финала Манчестер Юнайтед 1 : 1 Вест Хэм Англия. Премьер-лига, 15 тур Манчестер Юнайтед 0 : 0 Вест Хэм Англия. Премьер-Лига, 24 тур Вест Хэм 1 : 1 Манчестер Юнайтед Англия. Премьер-Лига, 6 тур Манчестер Юнайтед 2 : 1 Вест Хэм Англия. Премьер-Лига, 31 тур Вест Хэм 0 : 2 Манчестер Юнайтед Англия. Премьер-Лига, 17 тур Манчестер Юнайтед 3 : 1 Вест Хэм Англия. Премьер-Лига, 29 тур Вест Хэм 2 : 2 Манчестер Юнайтед Англия. Кубок, 3 раунд Манчестер Юнайтед 1 : 0 Вест Хэм Англия. Кубок, 3 раунд Вест Хэм 2 : 2 Манчестер Юнайтед Англия. Премьер-Лига, 14 тур Манчестер Юнайтед 1 : 0 Вест Хэм Англия. Премьер-Лига, 31 тур Вест Хэм 2 : 4 Манчестер Юнайтед Англия. Кубок лиги, 1/4 финала Вест Хэм 4 : 0 Манчестер Юнайтед Англия. Премьер-Лига, 3 тур Манчестер Юнайтед 3 : 0 Вест Хэм Англия. Премьер-лига, 28 тур Манчестер Юнайтед 3 : 0 Вест Хэм Англия. Премьер-лига, 15 тур Вест Хэм 0 : 4 Манчестер Юнайтед Англия. Премьер-лига, 25 тур Вест Хэм 0 : 1 Манчестер Юнайтед Англия. Премьер-лига, 10 тур Манчестер Юнайтед 2 : 0 Вест Хэм Англия. Премьер-лига, 37 тур Манчестер Юнайтед 4 : 1 Вест Хэм Англия. Премьер-лига, 20 тур Вест Хэм 2 : 1 Манчестер Юнайтед

Прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» – «Вест Хэм»

Статистика и форма обеих команд указывают на высокую вероятность результативного матча. «Юнайтед» силeн в атаке и создаeт много моментов дома, но регулярно допускает ошибки в обороне. «Вест Хэм» также умеет забивать, особенно в играх против соперников, которые играют в открытый футбол. Команды показывают схожую динамику: слабая оборона, высокая результативность, частые обмены голами. Логично ожидать, что встреча пройдeт в насыщенном темпе и с голами с обеих сторон.

Рекомендованные ставки: