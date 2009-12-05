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Вест Хэм - Манчестер Юнайтед
Вест Хэм - Манчестер Юнайтед: обзор матча 05 декабря 2009
Вест Хэм
05.12.2009, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 15 тур
0 : 4
Завершен
Манчестер Юнайтед
45+1'
П. Скоулз
62'
Д. Гибсон
71'
Л. Валенсия
72'
У. Руни
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Манчестер Юнайтед
Травма
У. Браун
Желтая карточка
П. Скоулз
Замена
М. Оуэн
️️️️
У. Руни
Замена
П. Куруч
️️️️
Р. Грин
ГОЛ! 0:4!
У. Руни
Пас отдал
Л. Валенсия
ГОЛ! 0:3!
Л. Валенсия
Пас отдал
Андерсон
Замена
Д. Бербатов
️️️️
Д. Гибсон
Замена
К. Дайер
️️️️
Р. Ковач
ГОЛ! 0:2!
Д. Гибсон
Пас отдал
Р. Гиггз
Замена
А. Диаманти
️️️️
З. Хайнс
+1
ГОЛ! 0:1!
П. Скоулз
Замена
М. Кэррик
️️️️
Г. Невилл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
31
Роберт Грин
ВР
6
Эрита Илунга
ЛЗ
39
Дэнни Гэббидон
ЦЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
23
Джонатан Спектор
ПЗ
19
Джуниор Станислас
ЛВ
8
Скотт Паркер
ЦП
15
Радослав Ковач
ЦП
10
Джек Коллисон
ПП
9
Гилермо Франко
ЦФ
20
Завон Хайнс
ЦФ
Главный тренер
Джанфранко Дзола
Манчестер Юнайтед
29
Томаш Кушчак
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
0
Гари Невилл
ЦЗ
30
Уэс Браун
ЦЗ
24
Даррен Флетчер
ПЗ
11
Райан Гиггз
ЛВ
24
Даррон Гибсон
ЦП
28
Андерсон
ЦП
22
Пол Скоулз
АП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПВ
32
Уэйн Руни
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Вест Хэм
1
Питер Куруч
ВР
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
36
Жюльен Фобер
ПЗ
18
Кирон Дайер
ЛП
28
Джош Пейн
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
18
Франк Ноубл
ЦФ
Манчестер Юнайтед
12
Бен Фостер
ВР
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
17
Нани
ЛВ
16
Майкл Кэррик
ЦП
10
Майкл Оуэн
ЦФ
10
Димитар Бербатов
ЦФ
4-3-1-2
31
Грин
6
Илунга
39
Гэббидон
5
Томкинс
23
Спектор
8
Паркер
15
Ковач
10
Коллисон
19
Станислас
20
Хайнс
9
Франко
4-2-3-1
29
Кушчак
24
Флетчер
0
Невилл
30
Браун
27
Эвра
24
Гибсон
28
Андерсон
25
Валенсия
22
Скоулз
11
Гиггз
32
Руни
31
Грин
1
Куруч
1
Куруч
31
Грин
15
Ковач
18
Дайер
18
Дайер
15
Ковач
20
Хайнс
23
Диаманти
23
Диаманти
20
Хайнс
0
Невилл
16
Кэррик
16
Кэррик
0
Невилл
32
Руни
10
Оуэн
10
Оуэн
32
Руни
24
Гибсон
10
Бербатов
10
Бербатов
24
Гибсон
Остались в запасе
Вест Хэм
Манчестер Юнайтед
28
Джош Пейн
ЦП
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
36
Жюльен Фобер
ПЗ
18
Франк Ноубл
ЦФ
Главный тренер
Джанфранко Дзола
12
Бен Фостер
ВР
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
17
Нани
ЛВ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Остались в запасе
28
Джош Пейн
ЦП
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
36
Жюльен Фобер
ПЗ
18
Франк Ноубл
ЦФ
Остались в запасе
12
Бен Фостер
ВР
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
17
Нани
ЛВ
Главный тренер
Джанфранко Дзола
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Статистика матча Вест Хэм - Манчестер Юнайтед
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Аптон Парк
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 17:55 (прямая)
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