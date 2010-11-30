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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Вест Хэм - Манчестер Юнайтед
Вест Хэм - Манчестер Юнайтед: обзор матча 30 ноября 2010
Вест Хэм
30.11.2010, вторник, 22:45
Англия. Кубок лиги, 1/4 финала
4 : 0
Завершен
Манчестер Юнайтед
22'
Д. Спектор
37'
Д. Спектор
56'
К. Коул
67'
К. Коул
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Вест Хэм - Манчестер Юнайтед
Желтая карточка
У. Рид
Замена
Д. Станислас
️️️️
К. Коул
Замена
З. Хайнс
️️️️
П. Баррера
Замена
У. Рид
️️️️
Д. Томкинс
Замена
У. Браун
️️️️
К. Эванс
ГОЛ! 4:0!
К. Коул
Пас отдал
В. Обинна
Замена
Рафаэл
️️️️
Фабио
ГОЛ! 3:0!
К. Коул
Пас отдал
В. Обинна
Замена
Ф. Македа
️️️️
Бебе
ГОЛ! 2:0!
Д. Спектор
Пас отдал
В. Обинна
ГОЛ! 1:0!
Д. Спектор
Пас отдал
В. Обинна
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
31
Роберт Грин
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЛЗ
26
Таль Бен-Хаим
ЦЗ
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
23
Джонатан Спектор
ПЗ
36
Жюльен Фобер
ЛП
15
Радослав Ковач
ЦП
16
Пабло Баррера
ЦП
11
Луиш Боа Морте
ПП
11
Виктор Обинна
ЦФ
24
Карлтон Коул
ЦФ
Главный тренер
Авраам Грант
Манчестер Юнайтед
29
Томаш Кушчак
ВР
30
Корри Эванс
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ПЗ
2
Фабио
ПЗ
12
Бебе
ЛВ
32
Габриэль Обертан
ЛВ
28
Андерсон
ЦП
24
Даррен Флетчер
ЦП
11
Райан Гиггз
ЦП
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Вест Хэм
23
Уинстон Рид
ЦЗ
19
Джуниор Станислас
ЛВ
8
Скотт Паркер
ЦП
0
Бенни МакКарти
ЦФ
10
Фредерик Пикьонн
ЦФ
20
Завон Хайнс
ЦФ
Манчестер Юнайтед
30
Уэс Браун
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
16
Майкл Кэррик
ЦП
23
Магнус Эйкрем
АП
9
Федерико Македа
ЦФ
4-4-2
31
Грин
5
Томкинс
26
Бен-Хаим
4
Апсон
23
Спектор
36
Фобер
15
Ковач
16
Баррера
11
Боа Морте
24
Коул
11
Обинна
4-3-2-1
29
Кушчак
2
Фабио
30
Эванс
6
Смоллинг
16
О'Ши
28
Андерсон
24
Флетчер
11
Гиггз
12
Бебе
32
Обертан
14
Чичарито
24
Коул
19
Станислас
19
Станислас
24
Коул
5
Томкинс
23
Рид
23
Рид
5
Томкинс
16
Баррера
20
Хайнс
20
Хайнс
16
Баррера
30
Эванс
30
Браун
30
Браун
30
Эванс
2
Фабио
2
Рафаэл
2
Рафаэл
2
Фабио
12
Бебе
9
Македа
9
Македа
12
Бебе
Остались в запасе
Вест Хэм
Манчестер Юнайтед
8
Скотт Паркер
ЦП
0
Бенни МакКарти
ЦФ
10
Фредерик Пикьонн
ЦФ
Главный тренер
Авраам Грант
33
Пак Джи Сун
ЛП
16
Майкл Кэррик
ЦП
23
Магнус Эйкрем
АП
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Остались в запасе
8
Скотт Паркер
ЦП
0
Бенни МакКарти
ЦФ
10
Фредерик Пикьонн
ЦФ
Остались в запасе
33
Пак Джи Сун
ЛП
16
Майкл Кэррик
ЦП
23
Магнус Эйкрем
АП
Главный тренер
Авраам Грант
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Статистика матча Вест Хэм - Манчестер Юнайтед
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Стадион:
Аптон Парк
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:40 (прямая)
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