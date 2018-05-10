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Вест Хэм - Манчестер Юнайтед
Вест Хэм - Манчестер Юнайтед: обзор матча 10 мая 2018
Вест Хэм
10.05.2018, четверг, 21:45
Англия. Премьер-лига, 31 тур
0 : 0
Завершен
Манчестер Юнайтед
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Манчестер Юнайтед
Желтая карточка
М. Нобл
88'
88'
Желтая карточка
П. Погба
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ЦЗ
41
Деклан Райс
ОП
8
Шейку Куяте
ОП
23
Жоау Мариу
ЦП
16
Марк Нобл
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
23
Люк Шоу
ЦЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
8
Поль Погба
ЦП
25
Луис-Антонио Валенсия
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Вест Хэм
1
Джо Харт
ВР
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
27
Патрис Эвра
ЦЗ
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
24
Джош Каллен
ЦП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
17
Дейли Блинд
ЛЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
64
Хуан Мата
АП
9
Антони Марсьяль
ЦФ
4-2-2-1-1
13
Адриан
3
Крессуэлл
21
Огбонна
5
Сабалета
26
Масуаку
41
Райс
8
Куяте
23
Мариу
16
Нобл
22
Ланзини
7
Арнаутович
4-4-1-1
43
Де Хеа
4
Джонс
6
Смоллинг
3
Линделеф
23
Шоу
25
Валенсия
21
Эррера
8
Мактоминей
8
Погба
77
Лингард
4
Санчес
Остались в запасе
Вест Хэм
Манчестер Юнайтед
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
1
Джо Харт
ВР
27
Патрис Эвра
ЦЗ
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
24
Джош Каллен
ЦП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
44
Серхио Ромеро
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
17
Дейли Блинд
ЛЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
64
Хуан Мата
АП
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
1
Джо Харт
ВР
27
Патрис Эвра
ЦЗ
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
24
Джош Каллен
ЦП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Остались в запасе
44
Серхио Ромеро
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
17
Дейли Блинд
ЛЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
64
Хуан Мата
АП
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Вест Хэм - Манчестер Юнайтед
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Лондон
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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