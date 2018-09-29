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Вест Хэм - Манчестер Юнайтед
Вест Хэм - Манчестер Юнайтед: обзор матча 29 сентября 2018
Вест Хэм
29.09.2018, суббота, 14:30
Англия. Премьер-лига, 7 тур
3 : 1
Завершен
Манчестер Юнайтед
5'
Ф. Андерсон
43'
В. Линделеф (АГ)
74'
М. Арнаутович
71'
М. Рэшфорд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Манчестер Юнайтед
Замена
М. Антонио
️️️️
М. Арнаутович
83'
78'
Желтая карточка
Э. Янг
ГОЛ! 3:1!
М. Арнаутович
Пас отдал
М. Нобл
74'
Замена
Р. Снодграсс
️️️️
А. Ярмоленко
72'
71'
ГОЛ! 2:1!
М. Рэшфорд
Пас отдал
Л. Шоу
71'
Замена
Х. Мата
️️️️
А. Марсьяль
70'
Замена
Фред
️️️️
П. Погба
57'
Замена
М. Рэшфорд
️️️️
В. Линделеф
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
В. Линделеф
43'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Андерсон
Пас отдал
П. Хавьер Сабалета
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
16
Марк Нобл
ЦП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
23
Люк Шоу
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
18
Неманья Матич
ОП
8
Поль Погба
ЦП
25
Маруан Феллайни
ЦП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
23
Роберт Снодграсс
ПП
18
Майкл Антонио
ЦФ
7
Лукас
ЦФ
Манчестер Юнайтед
13
Ли Грант
ВР
3
Эрик Байи
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
7
Фред
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
64
Хуан Мата
АП
4-1-2-2-1
22
Фабиански
26
Масуаку
6
Диоп
2
Бальбуэна
5
Сабалета
41
Райс
16
Нобл
14
Мба Обьянг
7
Андерсон
7
Ярмоленко
7
Арнаутович
4-1-3-2
43
Де Хеа
15
Янг
6
Смоллинг
3
Линделеф
23
Шоу
18
Матич
8
Погба
25
Феллайни
8
Мактоминей
9
Марсьяль
9
Лукаку
7
Ярмоленко
23
Снодграсс
23
Снодграсс
7
Ярмоленко
7
Арнаутович
18
Антонио
18
Антонио
7
Арнаутович
8
Погба
7
Фред
7
Фред
8
Погба
9
Марсьяль
64
Мата
64
Мата
9
Марсьяль
3
Линделеф
9
Рэшфорд
9
Рэшфорд
3
Линделеф
Остались в запасе
Вест Хэм
Манчестер Юнайтед
13
Адриан
ВР
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
7
Лукас
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
13
Ли Грант
ВР
3
Эрик Байи
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
21
Андер Эррера
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
13
Адриан
ВР
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
7
Лукас
ЦФ
Остались в запасе
13
Ли Грант
ВР
3
Эрик Байи
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
21
Андер Эррера
ЦП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Вест Хэм - Манчестер Юнайтед
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Лондон
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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