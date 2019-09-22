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Вест Хэм - Манчестер Юнайтед
Вест Хэм - Манчестер Юнайтед: обзор матча 22 сентября 2019
Вест Хэм
22.09.2019, воскресенье, 16:00
Англия. Премьер-лига, 6 тур
2 : 0
Завершен
Манчестер Юнайтед
44'
А. Ярмоленко
84'
А. Крессуэлл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Манчестер Юнайтед
Замена
Р. Снодграсс
️️️️
А. Ярмоленко
89'
ГОЛ! 2:0!
А. Крессуэлл
84'
83'
Желтая карточка
Э. Янг
81'
Замена
А. Гомес
️️️️
Х. Мата
Замена
П. Хавьер Сабалета
️️️️
Р. Фредерикс
80'
Желтая карточка
М. Нобл
74'
71'
Замена
Фред
️️️️
Н. Матич
Замена
Д. Уилшир
️️️️
Ф. Андерсон
70'
61'
Замена
Д. Лингард
️️️️
М. Рэшфорд
48'
Желтая карточка
Х. Мата
ГОЛ! 1:0!
А. Ярмоленко
Пас отдал
Ф. Андерсон
44'
Желтая карточка
А. Огбонна
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
16
Марк Нобл
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
22
Себастьян Аллер
ЦФ
7
Андрей Ярмоленко
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
18
Неманья Матич
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
64
Хуан Мата
АП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Вест Хэм
13
Роберто
ВР
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
10
Джек Уилшир
ЦП
15
Карлос Санчес
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
9
Албиан Айети
ЦФ
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
5
Маркос Рохо
ЦЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
7
Анхель Гомес
ЦП
7
Фред
ЦП
19
Тахит Чон
ПВ
4-1-1-2-2
22
Фабиански
3
Крессуэлл
6
Диоп
21
Огбонна
2
Фредерикс
41
Райс
16
Нобл
7
Андерсон
8
Форнальс
7
Ярмоленко
22
Аллер
4-2-3-1
43
Де Хеа
29
Ван-Биссака
3
Линделеф
5
Магуайр
15
Янг
8
Мактоминей
18
Матич
7
Джеймс
64
Мата
9
Рэшфорд
8
Перейра
2
Фредерикс
5
Сабалета
5
Сабалета
2
Фредерикс
7
Андерсон
10
Уилшир
10
Уилшир
7
Андерсон
7
Ярмоленко
23
Снодграсс
23
Снодграсс
7
Ярмоленко
64
Мата
7
Гомес
7
Гомес
64
Мата
18
Матич
7
Фред
7
Фред
18
Матич
9
Рэшфорд
77
Лингард
77
Лингард
9
Рэшфорд
Остались в запасе
Вест Хэм
Манчестер Юнайтед
13
Роберто
ВР
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
15
Карлос Санчес
ЦП
9
Албиан Айети
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
19
Тахит Чон
ПВ
44
Серхио Ромеро
ВР
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
5
Маркос Рохо
ЦЗ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
13
Роберто
ВР
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
15
Карлос Санчес
ЦП
9
Албиан Айети
ЦФ
Остались в запасе
19
Тахит Чон
ПВ
44
Серхио Ромеро
ВР
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
5
Маркос Рохо
ЦЗ
Главный тренер
Скотт Паркер
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Вест Хэм - Манчестер Юнайтед
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
- : -
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Информация о матче
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