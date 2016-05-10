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Вест Хэм - Манчестер Юнайтед
Вест Хэм - Манчестер Юнайтед: обзор матча 10 мая 2016
Вест Хэм
10.05.2016, вторник, 22:30
Англия. Премьер-лига, 35 тур
3 : 2
Завершен
Манчестер Юнайтед
10'
Д. Сахо
76'
М. Антонио
80'
У. Рид
51'
А. Марсьяль
72'
А. Марсьяль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Манчестер Юнайтед
Замена
Э. Валенсия
️️️️
Д. Пайет
90'
Замена
Д. Томкинс
️️️️
Д. Сахо
85'
Замена
П. Мба Обьянг
️️️️
М. Ланзини
84'
83'
Замена
Д. Лингард
️️️️
А. Эррера
ГОЛ! 3:2!
У. Рид
80'
ГОЛ! 2:2!
М. Антонио
76'
75'
Желтая карточка
А. Эррера
72'
ГОЛ! 1:2!
А. Марсьяль
Желтая карточка
Э. Кэрролл
69'
58'
Желтая карточка
А. Марсьяль
51'
ГОЛ! 1:1!
А. Марсьяль
45'
Замена
М. Кэррик
️️️️
М. Шнейдерлен
ГОЛ! 1:0!
Д. Сахо
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
12
Даррен Рэндольф
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
23
Уинстон Рид
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
8
Шейку Куяте
ОП
16
Марк Нобл
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
22
Мануэль Ланзини
АП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
18
Майкл Антонио
ЦФ
25
Диафра Сахо
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
5
Маркос Рохо
ЦЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
21
Андер Эррера
ЦП
64
Хуан Мата
АП
9
Антони Марсьяль
ЦФ
32
Уэйн Руни
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Вест Хэм
1
Рафаэль Шпигель
ВР
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
10
Эммануэль Эменике
ЦФ
13
Эннер Валенсия
ЦФ
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
4
Фил Джонс
ЦЗ
3
Кэмерон Бортуик-Джексон
ЦЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
16
Майкл Кэррик
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
10
Мемфис Депай
ЦФ
3-1-1-2-3
12
Рэндольф
3
Крессуэлл
21
Огбонна
23
Рид
8
Куяте
16
Нобл
22
Ланзини
10
Пайет
25
Сахо
18
Антонио
9
Кэрролл
3-1-1-2-2
43
Де Хеа
6
Смоллинг
5
Рохо
17
Блинд
14
Шнейдерлен
21
Эррера
64
Мата
9
Рэшфорд
32
Руни
9
Марсьяль
25
Сахо
5
Томкинс
5
Томкинс
25
Сахо
22
Ланзини
14
Мба Обьянг
14
Мба Обьянг
22
Ланзини
10
Пайет
13
Валенсия
13
Валенсия
10
Пайет
14
Шнейдерлен
16
Кэррик
16
Кэррик
14
Шнейдерлен
21
Эррера
77
Лингард
77
Лингард
21
Эррера
Остались в запасе
Вест Хэм
Манчестер Юнайтед
1
Рафаэль Шпигель
ВР
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
11
Виктор Мозес
ПП
10
Эммануэль Эменике
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
44
Серхио Ромеро
ВР
4
Фил Джонс
ЦЗ
3
Кэмерон Бортуик-Джексон
ЦЗ
24
Аднан Янузай
ПВ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
1
Рафаэль Шпигель
ВР
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
11
Виктор Мозес
ПП
10
Эммануэль Эменике
ЦФ
Остались в запасе
44
Серхио Ромеро
ВР
4
Фил Джонс
ЦЗ
3
Кэмерон Бортуик-Джексон
ЦЗ
24
Аднан Янузай
ПВ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Вест Хэм - Манчестер Юнайтед
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Аптон Парк
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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