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Расписание матчей
Англия. Кубок
Манчестер Юнайтед - Вест Хэм
Манчестер Юнайтед - Вест Хэм: обзор матча 17 января 2013
Манчестер Юнайтед
17.01.2013, четверг, 00:05
Англия. Кубок, 3 раунд
1 : 0
Завершен
Вест Хэм
9'
У. Руни
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Манчестер Юнайтед - Вест Хэм
Желтая карточка
П. Скоулз
88'
Пенальти не реализован!
У. Руни
81'
Замена
П. Скоулз
️️️️
Нани
79'
78'
Замена
Э. Ли
️️️️
Р. Важ Те
77'
Желтая карточка
Д. Спенс
74'
Желтая карточка
К. Нолан
Замена
М. Кэррик
️️️️
Андерсон
67'
64'
Замена
Д. Коллисон
️️️️
М. Диаме
63'
Замена
К. Нолан
️️️️
К. Коул
ГОЛ! 1:0!
У. Руни
Пас отдал
Чичарито
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
1
Андерс Линдегаард
ВР
28
Александр Бюттнер
ЛЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
17
Нани
ЛВ
28
Андерсон
ЦП
11
Райан Гиггз
(К)
ЦП
32
Уэйн Руни
АП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Вест Хэм
22
Юсси Яскилайнен
ВР
15
Дэниэл Поттс
ЛЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
12
Джордан Спенс
ЦЗ
23
Уинстон Рид
(К)
ПЗ
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
17
Мухамед Диаме
ЦП
12
Алу Диарра
ЦП
19
Гари О'Нил
ПП
12
Рикардо Важ Те
ЦФ
24
Карлтон Коул
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Манчестер Юнайтед
13
Бен Амос
ВР
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
16
Майкл Кэррик
ЦП
22
Пол Скоулз
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
32
Робин ван Перси
ЦФ
Вест Хэм
1
Рафаэль Шпигель
ВР
55
Ги Демель
ПЗ
16
Мэттью Джарвис
ЛП
4
Кевин Нолан
ЦП
8
Себастьян Ллетгет
ЦП
10
Джек Коллисон
ПП
27
Эллиотт Ли
ЦФ
4-3-2-1
1
Линдегаард
28
Бюттнер
4
Джонс
6
Смоллинг
2
Рафаэл
28
Андерсон
11
Гиггз
25
Валенсия
17
Нани
32
Руни
14
Чичарито
4-4-2
22
Яскилайнен
23
Рид
5
Томкинс
12
Спенс
15
Поттс
19
О'Нил
17
Диаме
12
Диарра
31
Тэйлор
24
Коул
12
Важ Те
28
Андерсон
16
Кэррик
16
Кэррик
28
Андерсон
17
Нани
22
Скоулз
22
Скоулз
17
Нани
24
Коул
4
Нолан
4
Нолан
24
Коул
17
Диаме
10
Коллисон
10
Коллисон
17
Диаме
12
Важ Те
27
Ли
27
Ли
12
Важ Те
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Вест Хэм
13
Бен Амос
ВР
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
10
Синдзи Кагава
АП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
32
Робин ван Перси
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
1
Рафаэль Шпигель
ВР
55
Ги Демель
ПЗ
16
Мэттью Джарвис
ЛП
8
Себастьян Ллетгет
ЦП
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Остались в запасе
13
Бен Амос
ВР
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
10
Синдзи Кагава
АП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
32
Робин ван Перси
ЦФ
Остались в запасе
1
Рафаэль Шпигель
ВР
55
Ги Демель
ПЗ
16
Мэттью Джарвис
ЛП
8
Себастьян Ллетгет
ЦП
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Вест Хэм
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Фил Дауд
(Сток-он-Трент, Стэффордшир)
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
"Россия 2" 00:00 (прямая)
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