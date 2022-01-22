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АПЛ 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Вест Хэм
Манчестер Юнайтед - Вест Хэм: обзор матча 22 января 2022
Манчестер Юнайтед
22.01.2022, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 23 тур
1 : 0
Завершен
Вест Хэм
90+3'
М. Рэшфорд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Манчестер Юнайтед - Вест Хэм
ГОЛ! 1:0!
М. Рэшфорд
Пас отдал
Э. Кавани
90'
+3
Замена
А. Марсьяль
️️️️
М. Гринвуд
82'
Замена
Э. Кавани
️️️️
Фред
82'
70'
Замена
Р. Фредерикс
️️️️
В. Цоуфал
63'
Желтая карточка
Д. Райс
Замена
М. Рэшфорд
️️️️
Э. Эланга
63'
Желтая карточка
Г. Магуайр
56'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
19
Энтони Эланга
ЛВ
7
Фред
ЦП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
11
Мэйсон Гринвуд
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
Вест Хэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
41
Деклан Райс
ОП
28
Томаш Соучек
ОП
22
Мануэль Ланзини
АП
8
Пабло Форнальс
АП
20
Джаррод Боуэн
ПВ
18
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Манчестер Юнайтед
1
Дин Хендерсон
ВР
4
Фил Джонс
ЦЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
77
Джесси Лингард
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
6
Донни ван де Бек
ЦП
64
Хуан Мата
АП
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Вест Хэм
12
Даррен Рэндольф
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
33
Алекс Крал
ОП
16
Марк Нобл
ЦП
45
Никола Влашич
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
4-2-3-1
43
Де Хеа
13
Теллес
5
Магуайр
19
Варан
2
Далот
7
Фред
8
Мактоминей
19
Эланга
8
Фернандеш
11
Гринвуд
7
Роналду
4-2-3-1
23
Ареоля
34
Цоуфал
15
Доусон
4
Зума
3
Крессуэлл
41
Райс
28
Соучек
20
Боуэн
8
Форнальс
22
Ланзини
18
Антонио
19
Эланга
9
Рэшфорд
9
Рэшфорд
19
Эланга
7
Фред
10
Кавани
10
Кавани
7
Фред
11
Гринвуд
9
Марсьяль
9
Марсьяль
11
Гринвуд
34
Цоуфал
2
Фредерикс
2
Фредерикс
34
Цоуфал
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Вест Хэм
1
Дин Хендерсон
ВР
4
Фил Джонс
ЦЗ
18
Неманья Матич
ОП
6
Донни ван де Бек
ЦП
64
Хуан Мата
АП
77
Джесси Лингард
ЛВ
Главный тренер
Ральф Рангник
12
Даррен Рэндольф
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
33
Алекс Крал
ОП
16
Марк Нобл
ЦП
45
Никола Влашич
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
1
Дин Хендерсон
ВР
4
Фил Джонс
ЦЗ
18
Неманья Матич
ОП
6
Донни ван де Бек
ЦП
64
Хуан Мата
АП
77
Джесси Лингард
ЛВ
Остались в запасе
12
Даррен Рэндольф
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
33
Алекс Крал
ОП
16
Марк Нобл
ЦП
45
Никола Влашич
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
Главный тренер
Ральф Рангник
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Вест Хэм
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
Okko
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