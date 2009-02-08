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Вест Хэм - Манчестер Юнайтед
Вест Хэм - Манчестер Юнайтед: обзор матча 08 февраля 2009
Вест Хэм
08.02.2009, воскресенье, 19:00
Англия. Премьер-лига, 25 тур
0 : 1
Завершен
Манчестер Юнайтед
64'
Р. Гиггз
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Манчестер Юнайтед
Замена
Д. Тристан
️️️️
В. Бехрами
Замена
П. Джи Сун
️️️️
К. Тевес
Замена
С. Нсереко
️️️️
М. Нобл
ГОЛ! 0:1!
Р. Гиггз
Желтая карточка
Н. Видич
Желтая карточка
Л. Нилл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
31
Роберт Грин
ВР
6
Эрита Илунга
ЛЗ
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
2
Лукас Нилл
(К)
ПЗ
10
Джек Коллисон
ЛП
8
Скотт Паркер
ЦП
16
Марк Нобл
ЦП
85
Валон Бехрами
ПП
10
Давид Ди Микеле
ЦФ
24
Карлтон Коул
ЦФ
Главный тренер
Джанфранко Дзола
Манчестер Юнайтед
1
Эдвин ван дер Сар
ВР
16
Джон О'Ши
ЛЗ
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
15
Неманья Видич
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
11
Райан Гиггз
(К)
ЛП
16
Майкл Кэррик
ЦП
22
Пол Скоулз
ЦП
10
Димитар Бербатов
ЦФ
32
Карлос Тевес
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Вест Хэм
27
Ян Лаштувка
ВР
23
Джонатан Спектор
ЦЗ
0
Савио Нсереко
ЛП
15
Радослав Ковач
ЦП
11
Луиш Боа Морте
ПП
0
Диего Тристан
ЦФ
20
Фредди Сирс
ЦФ
Манчестер Юнайтед
12
Бен Фостер
ВР
2
Ричард Экерсли
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
17
Нани
ЛВ
24
Даррен Флетчер
ЦП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
4-4-2
31
Грин
6
Илунга
4
Апсон
39
Коллинс
2
Нилл
10
Коллисон
8
Паркер
16
Нобл
85
Бехрами
24
Коул
10
Ди Микеле
4-3-3
1
ван дер Сар
2
Рафаэл
5
Фердинанд
15
Видич
16
О'Ши
16
Кэррик
22
Скоулз
11
Гиггз
7
Роналду
32
Тевес
10
Бербатов
16
Нобл
0
Нсереко
0
Нсереко
16
Нобл
85
Бехрами
0
Тристан
0
Тристан
85
Бехрами
32
Тевес
33
Пак Джи Сун
33
Пак Джи Сун
32
Тевес
Остались в запасе
Вест Хэм
Манчестер Юнайтед
27
Ян Лаштувка
ВР
23
Джонатан Спектор
ЦЗ
15
Радослав Ковач
ЦП
11
Луиш Боа Морте
ПП
20
Фредди Сирс
ЦФ
Главный тренер
Джанфранко Дзола
2
Ричард Экерсли
ЦЗ
12
Бен Фостер
ВР
2
Фабио
ПЗ
24
Даррен Флетчер
ЦП
17
Нани
ЛВ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Остались в запасе
27
Ян Лаштувка
ВР
23
Джонатан Спектор
ЦЗ
15
Радослав Ковач
ЦП
11
Луиш Боа Морте
ПП
20
Фредди Сирс
ЦФ
Остались в запасе
2
Ричард Экерсли
ЦЗ
12
Бен Фостер
ВР
2
Фабио
ПЗ
24
Даррен Флетчер
ЦП
17
Нани
ЛВ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Джанфранко Дзола
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Статистика матча Вест Хэм - Манчестер Юнайтед
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Фил Дауд
(Сток-он-Трент, Стэффордшир)
Стадион:
Аптон Парк
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 18:55 (прямая)
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