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Расписание матчей
Англия. Кубок
Манчестер Юнайтед - Вест Хэм
Манчестер Юнайтед - Вест Хэм: обзор матча 09 февраля 2021
Манчестер Юнайтед
09.02.2021, вторник, 22:30
Англия. Кубок, 1/8 финала
1 : 0
Завершен
Вест Хэм
98'
С. Мактоминей
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Манчестер Юнайтед - Вест Хэм
112'
Замена
М. Ланзини
️️️️
А. Одубеко
ГОЛ! 1:0!
С. Мактоминей
Пас отдал
М. Рэшфорд
98'
Замена
Б. Уильямс
️️️️
А. Теллес
91'
Замена
Л. Шоу
️️️️
А. Ван-Биссака
91'
89'
Замена
С. Бенрахма
️️️️
П. Форнальс
Замена
Э. Кавани
️️️️
М. Гринвуд
86'
Замена
Б. Фернандеш
️️️️
Д. ван де Бек
74'
Замена
С. Мактоминей
️️️️
Н. Матич
73'
54'
Замена
А. Одубеко
️️️️
А. Ярмоленко
46'
Замена
Р. Фредерикс
️️️️
И. Диоп
46'
Замена
Б. Джонсон
️️️️
Д. Боуэн
16'
Замена
И. Диоп
️️️️
А. Огбонна
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
1
Дин Хендерсон
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
7
Фред
ЦП
11
Мэйсон Гринвуд
ЦП
6
Донни ван де Бек
ЦП
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
41
Деклан Райс
ОП
28
Томаш Соучек
ОП
16
Марк Нобл
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
20
Джаррод Боуэн
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Манчестер Юнайтед
13
Ли Грант
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
16
Амад Диалло
ПВ
7
Даниэль Джеймс
ПВ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Вест Хэм
1
Натан Тротт
ВР
6
Исса Диоп
ЦЗ
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
32
Фредерик Алвес
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
22
Мануэль Ланзини
АП
11
Адемипо Одубеко
ЦФ
10
Саид Бенрахма
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Хендерсон
13
Теллес
29
Линделеф
5
Магуайр
29
Ван-Биссака
18
Матич
7
Фред
11
Гринвуд
6
ван де Бек
9
Рэшфорд
9
Марсьяль
4-2-1-2-1
22
Фабиански
34
Цоуфал
21
Огбонна
15
Доусон
3
Крессуэлл
41
Райс
28
Соучек
16
Нобл
7
Ярмоленко
8
Форнальс
20
Боуэн
29
Ван-Биссака
23
Шоу
23
Шоу
29
Ван-Биссака
13
Теллес
33
Уильямс
33
Уильямс
13
Теллес
18
Матич
8
Мактоминей
8
Мактоминей
18
Матич
6
ван де Бек
8
Фернандеш
8
Фернандеш
6
ван де Бек
11
Гринвуд
10
Кавани
10
Кавани
11
Гринвуд
7
Ярмоленко
11
Одубеко
11
Одубеко
7
Ярмоленко
21
Огбонна
6
Диоп
6
Диоп
21
Огбонна
Диоп
2
Фредерикс
2
Фредерикс
Диоп
20
Боуэн
2
Джонсон
2
Джонсон
20
Боуэн
Одубеко
22
Ланзини
22
Ланзини
Одубеко
8
Форнальс
10
Бенрахма
10
Бенрахма
8
Форнальс
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Вест Хэм
16
Амад Диалло
ПВ
7
Даниэль Джеймс
ПВ
13
Ли Грант
ВР
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
1
Натан Тротт
ВР
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
32
Фредерик Алвес
ЦЗ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
16
Амад Диалло
ПВ
7
Даниэль Джеймс
ПВ
13
Ли Грант
ВР
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
Остались в запасе
1
Натан Тротт
ВР
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
32
Фредерик Алвес
ЦЗ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Вест Хэм
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
- : -
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Информация о матче
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
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