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Вест Хэм - Манчестер Юнайтед
Вест Хэм - Манчестер Юнайтед: обзор матча 02 апреля 2011
Вест Хэм
02.04.2011, суббота, 15:45
Англия. Премьер-Лига, 31 тур
2 : 4
Завершен
Манчестер Юнайтед
11'
М. Нобл (П)
24'
М. Нобл (П)
65'
У. Руни
74'
У. Руни
78'
У. Руни (П)
84'
Чичарито
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Манчестер Юнайтед
+2
Замена
Нани
️️️️
У. Руни
ГОЛ! 2:4!
Чичарито
Пас отдал
Д. Бербатов
Замена
Р. Кин
️️️️
М. Нобл
Замена
В. Обинна
️️️️
Г. О'Нил
ГОЛ с пенальти! 2:3!
У. Руни
ГОЛ! 2:2!
У. Руни
Замена
Ф. Пикьонн
️️️️
К. Коул
ГОЛ! 2:1!
У. Руни
Замена
Д. Бербатов
️️️️
П. Джи Сун
Желтая карточка
М. Да Кошта
Замена
Чичарито
️️️️
Фабио
Желтая карточка
Д. Гибсон
ГОЛ с пенальти! 2:0!
М. Нобл
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Нобл
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
31
Роберт Грин
ВР
3
Уэйн Бридж
ЛЗ
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
2
Ларс Якобсен
ПЗ
16
Марк Нобл
ЛП
8
Скотт Паркер
ЦП
19
Гари О'Нил
ПП
19
Демба Ба
ЛФ
24
Карлтон Коул
(К)
ЦФ
0
Томас Хитцльшпергер
РФ
Главный тренер
Авраам Грант
Манчестер Юнайтед
29
Томаш Кушчак
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
15
Неманья Видич
(К)
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
24
Даррон Гибсон
ЦП
16
Майкл Кэррик
ЦП
11
Райан Гиггз
АП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
32
Уэйн Руни
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Вест Хэм
25
Рууд Боффин
ВР
23
Джонатан Спектор
ЦЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
23
Уинстон Рид
ЦЗ
10
Фредерик Пикьонн
ЦФ
11
Виктор Обинна
ЦФ
7
Робби Кин
ЦФ
Манчестер Юнайтед
45
Оливер Гилл
ЦЗ
17
Нани
ЛВ
28
Андерсон
ЦП
14
Чичарито
ЦФ
10
Димитар Бербатов
ЦФ
10
Майкл Оуэн
ЦФ
4-3-3
31
Грин
3
Бридж
4
Апсон
3
Да Кошта
2
Якобсен
16
Нобл
8
Паркер
19
О'Нил
19
Ба
24
Коул
0
Хитцльшпергер
4-4-1-1
29
Кушчак
2
Фабио
6
Смоллинг
15
Видич
27
Эвра
25
Валенсия
24
Гибсон
16
Кэррик
33
Пак Джи Сун
11
Гиггз
32
Руни
24
Коул
10
Пикьонн
10
Пикьонн
24
Коул
19
О'Нил
11
Обинна
11
Обинна
19
О'Нил
16
Нобл
7
Кин
7
Кин
16
Нобл
32
Руни
17
Нани
17
Нани
32
Руни
2
Фабио
14
Чичарито
14
Чичарито
2
Фабио
33
Пак Джи Сун
10
Бербатов
10
Бербатов
33
Пак Джи Сун
Остались в запасе
Вест Хэм
Манчестер Юнайтед
25
Рууд Боффин
ВР
23
Джонатан Спектор
ЦЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
23
Уинстон Рид
ЦЗ
Главный тренер
Авраам Грант
45
Оливер Гилл
ЦЗ
28
Андерсон
ЦП
10
Майкл Оуэн
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Остались в запасе
25
Рууд Боффин
ВР
23
Джонатан Спектор
ЦЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
23
Уинстон Рид
ЦЗ
Остались в запасе
45
Оливер Гилл
ЦЗ
28
Андерсон
ЦП
10
Майкл Оуэн
ЦФ
Главный тренер
Авраам Грант
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Статистика матча Вест Хэм - Манчестер Юнайтед
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Ли Мэйсон
(Болтон)
Стадион:
Аптон Парк
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 15:40 (прямая)
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