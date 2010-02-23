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АПЛ 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Вест Хэм
Манчестер Юнайтед - Вест Хэм: обзор матча 23 февраля 2010
Манчестер Юнайтед
23.02.2010, вторник, 23:00
Англия. Премьер-лига, 28 тур
3 : 0
Завершен
Вест Хэм
39'
У. Руни
55'
У. Руни
81'
М. Оуэн
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Вест Хэм
ГОЛ! 3:0!
М. Оуэн
Пас отдал
П. Скоулз
Замена
М. Диуф
️️️️
У. Руни
Замена
М. Оуэн
️️️️
Д. Бербатов
Желтая карточка
Ж. Фобер
Замена
К. Дайер
️️️️
А. Диаманти
Замена
Д. Коллисон
️️️️
В. Бехрами
ГОЛ! 2:0!
У. Руни
Пас отдал
Л. Валенсия
Замена
Х. Мидо
️️️️
Г. Франко
ГОЛ! 1:0!
У. Руни
Пас отдал
Л. Валенсия
Замена
П. Джи Сун
️️️️
Андерсон
19'
Травма
Андерсон
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
12
Бен Фостер
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
30
Уэс Браун
ЦЗ
15
Неманья Видич
ЦЗ
0
Гари Невилл
(К)
ПЗ
28
Андерсон
ЛП
24
Даррон Гибсон
ЦП
22
Пол Скоулз
ЦП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
10
Димитар Бербатов
ЦФ
32
Уэйн Руни
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Вест Хэм
31
Роберт Грин
ВР
23
Джонатан Спектор
ЛЗ
4
Мэттью Апсон
(К)
ЦЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
36
Жюльен Фобер
ПЗ
23
Алессандро Диаманти
ЛП
16
Марк Нобл
ЦП
15
Радослав Ковач
ЦП
85
Валон Бехрами
ПП
9
Гилермо Франко
ЦФ
24
Карлтон Коул
ЦФ
Главный тренер
Джанфранко Дзола
Манчестер Юнайтед
29
Томаш Кушчак
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
24
Даррен Флетчер
ЦП
10
Майкл Оуэн
ЦФ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
Вест Хэм
1
Марек Штех
ВР
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
18
Кирон Дайер
ЛП
10
Джек Коллисон
ПП
25
Илан
ЦФ
0
Хоссам Мидо
ЦФ
4-4-2
12
Фостер
27
Эвра
30
Браун
15
Видич
0
Невилл
28
Андерсон
24
Гибсон
22
Скоулз
25
Валенсия
32
Руни
10
Бербатов
4-4-2
31
Грин
36
Фобер
4
Апсон
5
Томкинс
23
Спектор
85
Бехрами
16
Нобл
15
Ковач
23
Диаманти
24
Коул
9
Франко
28
Андерсон
33
Пак Джи Сун
33
Пак Джи Сун
28
Андерсон
10
Бербатов
10
Оуэн
10
Оуэн
10
Бербатов
32
Руни
92
Диуф
92
Диуф
32
Руни
23
Диаманти
18
Дайер
18
Дайер
23
Диаманти
85
Бехрами
10
Коллисон
10
Коллисон
85
Бехрами
9
Франко
0
Мидо
0
Мидо
9
Франко
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Вест Хэм
29
Томаш Кушчак
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
24
Даррен Флетчер
ЦП
Главный тренер
Алекс Фергюсон
1
Марек Штех
ВР
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
25
Илан
ЦФ
Главный тренер
Джанфранко Дзола
Остались в запасе
29
Томаш Кушчак
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
24
Даррен Флетчер
ЦП
Остались в запасе
1
Марек Штех
ВР
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
25
Илан
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Главный тренер
Джанфранко Дзола
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Вест Хэм
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Алан Уайли
(Стэффордшир)
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 22:55 (прямая)
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