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АПЛ 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Вест Хэм
Манчестер Юнайтед - Вест Хэм: обзор матча 21 декабря 2013
Манчестер Юнайтед
21.12.2013, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
3 : 1
Завершен
Вест Хэм
27'
Д. Уэлбек
36'
А. Янузай
73'
Э. Янг
81'
К. Коул
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Вест Хэм
81'
ГОЛ! 3:1!
К. Коул
Замена
А. Бюттнер
️️️️
П. Эвра
79'
75'
Желтая карточка
Д. МакКартни
74'
Замена
Р. Рац
️️️️
Д. Коллинс
ГОЛ! 3:0!
Э. Янг
Пас отдал
У. Руни
73'
72'
Замена
К. Коул
️️️️
М. Джарвис
Замена
Э. Янг
️️️️
А. Янузай
70'
68'
Желтая карточка
Д. Томкинс
65'
Желтая карточка
М. Джарвис
62'
Замена
Д. Коллисон
️️️️
М. Тэйлор
Замена
Чичарито
️️️️
Д. Уэлбек
52'
Желтая карточка
А. Янузай
41'
ГОЛ! 2:0!
А. Янузай
Пас отдал
Д. Уэлбек
36'
ГОЛ! 1:0!
Д. Уэлбек
Пас отдал
У. Руни
27'
18'
Желтая карточка
Р. Моррисон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
27
Патрис Эвра
(К)
ЛЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
8
Том Клеверли
ЦП
4
Фил Джонс
ЦП
32
Уэйн Руни
АП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
24
Аднан Янузай
ПВ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
3
Джордж МакКартни
ЛЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
55
Ги Демель
ПЗ
16
Мэттью Джарвис
ЛП
17
Мухамед Диаме
ОП
16
Марк Нобл
(К)
ОП
11
Равель Моррисон
АП
31
Мэттью Тэйлор
ПП
20
Модибо Майга
ЛФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Манчестер Юнайтед
26
Сэм Джонстон
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
28
Александр Бюттнер
ЦЗ
24
Даррен Флетчер
ЦП
11
Райан Гиггз
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
14
Чичарито
ЦФ
Вест Хэм
22
Юсси Яскилайнен
ВР
15
Рэзван Рац
ЛЗ
17
Джой О'Брайен
ЦЗ
12
Алу Диарра
ЦП
12
Джо Коул
АП
10
Джек Коллисон
ПП
24
Карлтон Коул
ЦФ
4-3-2-1
43
Де Хеа
27
Эвра
35
Эванс
6
Смоллинг
2
Рафаэл
8
Клеверли
4
Джонс
25
Валенсия
32
Руни
24
Янузай
18
Уэлбек
4-2-2-1-1
13
Адриан
55
Демель
5
Томкинс
39
Коллинс
3
МакКартни
17
Диаме
16
Нобл
31
Тэйлор
16
Джарвис
11
Моррисон
20
Майга
24
Янузай
15
Янг
15
Янг
24
Янузай
27
Эвра
28
Бюттнер
28
Бюттнер
27
Эвра
18
Уэлбек
14
Чичарито
14
Чичарито
18
Уэлбек
39
Коллинс
15
Рац
15
Рац
39
Коллинс
31
Тэйлор
10
Коллисон
10
Коллисон
31
Тэйлор
16
Джарвис
24
Коул
24
Коул
16
Джарвис
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Вест Хэм
26
Сэм Джонстон
ВР
24
Даррен Флетчер
ЦП
11
Райан Гиггз
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
Главный тренер
Дэвид Мойес
22
Юсси Яскилайнен
ВР
17
Джой О'Брайен
ЦЗ
12
Алу Диарра
ЦП
12
Джо Коул
АП
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Остались в запасе
26
Сэм Джонстон
ВР
24
Даррен Флетчер
ЦП
11
Райан Гиггз
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
Остались в запасе
22
Юсси Яскилайнен
ВР
17
Джой О'Брайен
ЦЗ
12
Алу Диарра
ЦП
12
Джо Коул
АП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Вест Хэм
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Майк Джонс
(Честер, Чешир)
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 18:40 (прямая)
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