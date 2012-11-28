Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Вест Хэм
Манчестер Юнайтед - Вест Хэм: обзор матча 28 ноября 2012
Манчестер Юнайтед
28.11.2012, среда, 23:59
Англия. Премьер-Лига, 14 тур
1 : 0
Завершен
Вест Хэм
1'
Р. ван Перси
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Вест Хэм
Замена
Ф. Джонс
️️️️
Андерсон
84'
Желтая карточка
М. Кэррик
78'
Замена
Д. Уэлбек
️️️️
У. Руни
78'
76'
Замена
Г. О'Нил
️️️️
М. Диаме
70'
Замена
М. Майга
️️️️
М. Джарвис
Замена
Э. Янг
️️️️
Т. Клеверли
66'
63'
Замена
К. Коул
️️️️
Э. Кэрролл
7'
Желтая карточка
К. Нолан
ГОЛ! 1:0!
Р. ван Перси
Пас отдал
М. Кэррик
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
1
Андерс Линдегаард
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
8
Том Клеверли
ЛП
16
Майкл Кэррик
ЦП
28
Андерсон
ПП
14
Чичарито
ЛФ
32
Уэйн Руни
ЦФ
32
Робин ван Перси
РФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Вест Хэм
22
Юсси Яскилайнен
ВР
39
Джеймс Коллинс
ЛЗ
17
Джой О'Брайен
ЦЗ
23
Уинстон Рид
ЦЗ
55
Ги Демель
ПЗ
16
Мэттью Джарвис
ЛП
17
Мухамед Диаме
ЦП
5
Джеймс Томкинс
ЦП
4
Кевин Нолан
ЦП
31
Мэттью Тэйлор
ПП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
28
Александр Бюттнер
ЦЗ
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
24
Даррен Флетчер
ЦП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Вест Хэм
1
Рафаэль Шпигель
ВР
12
Джордан Спенс
ЦЗ
8
Себастьян Ллетгет
ЦП
20
Джордж Монкур
ЦП
19
Гари О'Нил
ЦП
24
Карлтон Коул
ЦФ
20
Модибо Майга
ЦФ
4-3-3
1
Линдегаард
27
Эвра
35
Эванс
6
Смоллинг
2
Рафаэл
8
Клеверли
16
Кэррик
28
Андерсон
14
Чичарито
32
Руни
32
ван Перси
4-5-1
22
Яскилайнен
55
Демель
17
О'Брайен
23
Рид
39
Коллинс
31
Тэйлор
17
Диаме
5
Томкинс
4
Нолан
16
Джарвис
9
Кэрролл
8
Клеверли
15
Янг
15
Янг
8
Клеверли
28
Андерсон
4
Джонс
4
Джонс
28
Андерсон
32
Руни
18
Уэлбек
18
Уэлбек
32
Руни
17
Диаме
19
О'Нил
19
О'Нил
17
Диаме
9
Кэрролл
24
Коул
24
Коул
9
Кэрролл
16
Джарвис
20
Майга
20
Майга
16
Джарвис
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Вест Хэм
43
Давид Де Хеа
ВР
28
Александр Бюттнер
ЦЗ
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
24
Даррен Флетчер
ЦП
Главный тренер
Алекс Фергюсон
1
Рафаэль Шпигель
ВР
12
Джордан Спенс
ЦЗ
8
Себастьян Ллетгет
ЦП
20
Джордж Монкур
ЦП
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Остались в запасе
43
Давид Де Хеа
ВР
28
Александр Бюттнер
ЦЗ
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
24
Даррен Флетчер
ЦП
Остались в запасе
1
Рафаэль Шпигель
ВР
12
Джордан Спенс
ЦЗ
8
Себастьян Ллетгет
ЦП
20
Джордж Монкур
ЦП
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Вест Хэм
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 23:55 (прямая)
Новости команд
Все
Манчестер Юнайтед
Вест Хэм
Уволенный Кэррик обратился к болельщикам «Манчестер Юнайтед»
Вчера, 22:52
Почеттино расплакался на пресс-конференции после назначения в «МЮ»
Вчера, 19:12
7
«Манчестер Юнайтед» официально назначил нового тренера
Вчера, 15:06
2
Фанатка «МЮ» последний раз показала грудь в рамках своего челленджа
Вчера, 11:20
3
«Манчестер Юнайтед» назначил нового тренера
Вчера, 10:11
5
Уволенный Кэррик обратился к болельщикам «Манчестер Юнайтед»
Вчера, 22:52
Почеттино расплакался на пресс-конференции после назначения в «МЮ»
Вчера, 19:12
7
«Манчестер Юнайтед» официально назначил нового тренера
Вчера, 15:06
2
Фанатка «МЮ» последний раз показала грудь в рамках своего челленджа
Вчера, 11:20
3
«Манчестер Юнайтед» назначил нового тренера
Вчера, 10:11
5
Экс-динамовца уволили из «Вест Хэма»
4 ноября
В Англии игрок оформил уникальный дубль, забив оба гола с собственной половины поля
24 октября
2
Капитан сборной Израиля: «Наша страна в 10 раз лучше Ирландии»
28 сентября
1
Кубок лиги. «Ливерпуль» выбил «Тоттенхэм», «Арсенал» прошел «Ипсвич» и другие результаты
15 сентября
«Вест Хэм» – «Фулхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2026
15 сентября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+