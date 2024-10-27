Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Вест Хэм - Манчестер Юнайтед
Вест Хэм - Манчестер Юнайтед: обзор матча 27 октября 2024
Вест Хэм
27.10.2024, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 9 тур
2 : 1
Завершен
Манчестер Юнайтед
74'
К. Саммервил
90+2'
Д. Боуэн (П)
81'
Каземиро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вест Хэм - Манчестер Юнайтед
Желтая карточка
А. Крессуэлл
90'
+6
Желтая карточка
Эмерсон
90'
+5
Замена
А. Крессуэлл
️️️️
Г. Родригес
90'
+4
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Д. Боуэн
90'
+2
84'
Замена
В. Линделеф
️️️️
Н. Мазрауи
81'
ГОЛ! 1:1!
Каземиро
Пас отдал
Д. Зиркзее
79'
Замена
Д. Зиркзее
️️️️
К. Эриксен
Желтая карточка
К. Саммервил
74'
ГОЛ! 1:0!
К. Саммервил
Пас отдал
Д. Ингс
74'
Замена
Д. Ингс
️️️️
М. Антонио
71'
59'
Желтая карточка
М. де Лигт
59'
Замена
А. Диалло
️️️️
М. Рэшфорд
Замена
К. Саммервил
️️️️
К. Солер
46'
Замена
Т. Соучек
️️️️
Л. Пакета
46'
Замена
Ж. Тодибо
️️️️
К. Мавропанос
46'
Желтая карточка
К. Мавропанос
30'
Желтая карточка
Л. Пакета
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
4
Эдсон Альварес
ОП
2
Гидо Родригес
ЦП
18
Карлос Солер
ЦП
11
Лукас Пакета
АП
20
Джаррод Боуэн
(К)
ПВ
18
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Манчестер Юнайтед
24
Андре Онана
ВР
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
5
Каземиро
ОП
24
Кристиан Эриксен
АП
8
Бруну Фернандеш
(К)
АП
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Вест Хэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
28
Томаш Соучек
ОП
18
Энди Ирвинг
ЦП
38
Крисенцио Саммервил
ПВ
31
Луис Гилерме
ПВ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Манчестер Юнайтед
1
Алтай Баиндыр
ВР
41
Гарри Амасс
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
38
Джек Флетчер
ЦП
16
Амад Диалло
ПВ
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
29
Итан Уитли
ЦФ
4-1-2-2-1
22
Фабиански
33
Эмерсон
15
Мавропанос
3
Килман
29
Ван-Биссака
4
Альварес
2
Родригес
18
Солер
11
Пакета
20
Боуэн
18
Антонио
4-1-3-2
24
Онана
3
Мазрауи
4
де Лигт
6
Мартинес
2
Далот
5
Каземиро
9
Рэшфорд
8
Фернандеш
17
Гарначо
19
Хойлунд
24
Эриксен
2
Родригес
3
Крессуэлл
3
Крессуэлл
2
Родригес
15
Мавропанос
20
Тодибо
20
Тодибо
15
Мавропанос
11
Пакета
28
Соучек
28
Соучек
11
Пакета
18
Солер
38
Саммервил
38
Саммервил
18
Солер
18
Антонио
28
Ингс
28
Ингс
18
Антонио
3
Мазрауи
3
Линделеф
3
Линделеф
3
Мазрауи
9
Рэшфорд
16
Диалло
16
Диалло
9
Рэшфорд
24
Эриксен
11
Зиркзее
11
Зиркзее
24
Эриксен
Остались в запасе
Вест Хэм
Манчестер Юнайтед
23
Альфонсе Ареоля
ВР
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
18
Энди Ирвинг
ЦП
31
Луис Гилерме
ПВ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
1
Алтай Баиндыр
ВР
41
Гарри Амасс
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
38
Джек Флетчер
ЦП
29
Итан Уитли
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Остались в запасе
23
Альфонсе Ареоля
ВР
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
18
Энди Ирвинг
ЦП
31
Луис Гилерме
ПВ
Остались в запасе
1
Алтай Баиндыр
ВР
41
Гарри Амасс
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
38
Джек Флетчер
ЦП
29
Итан Уитли
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Статистика матча Вест Хэм - Манчестер Юнайтед
5
1
Всего ударов по воротам
12
17
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Угловые удары
6
5
Нарушения
6
7
Офсайды
3
3
Количество передач
386
518
Сейвы
4
1
Точность передач %
80
83
Удары мимо ворот
8
7
Блокированные удары
1
5
Удары из пределов штрафной
11
9
Удары из-за пределов штрафной
1
8
xG (ожидаемые голы)
2.98
2.04
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
04.12.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
1 : 0
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Ньюкасл
- : -
02.12.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 4
28.11.2026
Брентфорд
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 2
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Дэвид Кут
(Западный Йоркшир)
Стадион:
Лондон
Новости команд
Все
Вест Хэм
Манчестер Юнайтед
Почеттино рассказал о состоянии «Манчестер Юнайтед» после двух поражений 0:4 в АПЛ
18:42
Почеттино дал комментарий после трагикомичного начала карьеры в «МЮ»
12:21
АПЛ. «Брентфорд» больно отвозил «МЮ» на «Олд Траффорд» (4:0)
Вчера, 19:57
5
«Манчестер Юнайтед» – «Брентфорд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 ноября 2026
Вчера, 14:55
В «Манчестер Юнайтед» приняли решение по Бруну Фернандешу
27 ноября
Экс-динамовца уволили из «Вест Хэма»
4 ноября
В Англии игрок оформил уникальный дубль, забив оба гола с собственной половины поля
24 октября
2
Капитан сборной Израиля: «Наша страна в 10 раз лучше Ирландии»
28 сентября
1
Кубок лиги. «Ливерпуль» выбил «Тоттенхэм», «Арсенал» прошел «Ипсвич» и другие результаты
15 сентября
«Вест Хэм» – «Фулхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2026
15 сентября
Почеттино рассказал о состоянии «Манчестер Юнайтед» после двух поражений 0:4 в АПЛ
18:42
Почеттино дал комментарий после трагикомичного начала карьеры в «МЮ»
12:21
АПЛ. «Брентфорд» больно отвозил «МЮ» на «Олд Траффорд» (4:0)
Вчера, 19:57
5
«Манчестер Юнайтед» – «Брентфорд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 ноября 2026
Вчера, 14:55
В «Манчестер Юнайтед» приняли решение по Бруну Фернандешу
27 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+