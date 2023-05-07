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АПЛ 2026/2027
Вест Хэм - Манчестер Юнайтед
Вест Хэм - Манчестер Юнайтед: обзор матча 07 мая 2023
Вест Хэм
07.05.2023, воскресенье, 21:00
Англия. Премьер-лига, 35 тур
1 : 0
Завершен
Манчестер Юнайтед
27'
С. Бенрахма
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вест Хэм - Манчестер Юнайтед
Замена
Эмерсон
️️️️
А. Крессуэлл
90'
+8
Замена
Б. Джонсон
️️️️
М. Антонио
90'
+5
Замена
Ф. Даунс
️️️️
Л. Пакета
90'
+5
88'
Замена
Фред
️️️️
Т. Маласья
88'
Замена
Д. Далот
️️️️
А. Ван-Биссака
Замена
П. Форнальс
️️️️
С. Бенрахма
87'
74'
Замена
Д. Санчо
️️️️
Антони
74'
Замена
М. Забитцер
️️️️
К. Эриксен
64'
Желтая карточка
А. Ван-Биссака
57'
Замена
А. Марсьяль
️️️️
В. Вегхорст
36'
Желтая карточка
Т. Маласья
ГОЛ! 1:0!
С. Бенрахма
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
10
Саид Бенрахма
ЛВ
28
Томаш Соучек
ОП
41
Деклан Райс
ОП
11
Лукас Пакета
АП
20
Джаррод Боуэн
ПВ
18
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
5
Каземиро
ОП
24
Кристиан Эриксен
АП
8
Бруну Фернандеш
АП
7
Антони
ПВ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Вест Хэм
94
Джозеф Ананг
ВР
23
Альфонсе Ареоля
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
4
Флинн Даунс
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
8
Пабло Форнальс
АП
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Манчестер Юнайтед
1
Джек Батлэнд
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
20
Марсель Забитцер
ЦП
7
Фред
ЦП
19
Джейдон Санчо
ПВ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
4-2-3-1
22
Фабиански
3
Крессуэлл
21
Огбонна
21
Агер
6
Керер
28
Соучек
41
Райс
10
Бенрахма
11
Пакета
20
Боуэн
18
Антонио
4-1-3-2
43
Де Хеа
29
Ван-Биссака
23
Шоу
29
Линделеф
3
Маласья
5
Каземиро
7
Антони
8
Фернандеш
9
Рэшфорд
9
Вегхорст
24
Эриксен
3
Крессуэлл
33
Эмерсон
33
Эмерсон
3
Крессуэлл
18
Антонио
2
Джонсон
2
Джонсон
18
Антонио
11
Пакета
4
Даунс
4
Даунс
11
Пакета
10
Бенрахма
8
Форнальс
8
Форнальс
10
Бенрахма
29
Ван-Биссака
2
Далот
2
Далот
29
Ван-Биссака
24
Эриксен
20
Забитцер
20
Забитцер
24
Эриксен
3
Маласья
7
Фред
7
Фред
3
Маласья
7
Антони
19
Санчо
19
Санчо
7
Антони
9
Вегхорст
9
Марсьяль
9
Марсьяль
9
Вегхорст
Остались в запасе
Вест Хэм
Манчестер Юнайтед
94
Джозеф Ананг
ВР
23
Альфонсе Ареоля
ВР
22
Мануэль Ланзини
АП
70
Максвел Корне
ЛВ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
1
Джек Батлэнд
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Остались в запасе
94
Джозеф Ананг
ВР
23
Альфонсе Ареоля
ВР
22
Мануэль Ланзини
АП
70
Максвел Корне
ЛВ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Остались в запасе
1
Джек Батлэнд
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Статистика матча Вест Хэм - Манчестер Юнайтед
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 2
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
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