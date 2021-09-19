Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Вест Хэм - Манчестер Юнайтед
Вест Хэм - Манчестер Юнайтед: обзор матча 19 сентября 2021
Вест Хэм
19.09.2021, воскресенье, 16:00
Англия. Премьер-лига, 5 тур
1 : 2
Завершен
Манчестер Юнайтед
30'
С. Бенрахма
35'
К. Роналду
89'
Д. Лингард
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Манчестер Юнайтед
Пенальти не реализован!
М. Нобл
90'
+5
Замена
М. Нобл
️️️️
Д. Боуэн
90'
+4
89'
ГОЛ! 1:2!
Д. Лингард
Пас отдал
Н. Матич
88'
Замена
Н. Матич
️️️️
Фред
Замена
М. Ланзини
️️️️
С. Бенрахма
88'
73'
Замена
Д. Лингард
️️️️
П. Погба
73'
Замена
Д. Санчо
️️️️
М. Гринвуд
Замена
А. Ярмоленко
️️️️
Н. Влашич
68'
35'
ГОЛ! 1:1!
К. Роналду
ГОЛ! 1:0!
С. Бенрахма
Пас отдал
Д. Боуэн
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
10
Саид Бенрахма
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
28
Томаш Соучек
ОП
8
Пабло Форнальс
АП
45
Никола Влашич
АП
20
Джаррод Боуэн
ПВ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
8
Поль Погба
ЦП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
7
Фред
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
11
Мэйсон Гринвуд
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Вест Хэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
33
Алекс Крал
ОП
16
Марк Нобл
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
Манчестер Юнайтед
22
Том Хитон
ВР
3
Эрик Байи
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
6
Донни ван де Бек
ЦП
64
Хуан Мата
АП
19
Джейдон Санчо
ПВ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
4-2-3-1
22
Фабиански
3
Крессуэлл
4
Зума
21
Огбонна
34
Цоуфал
41
Райс
28
Соучек
10
Бенрахма
45
Влашич
20
Боуэн
8
Форнальс
4-3-2-1
43
Де Хеа
29
Ван-Биссака
19
Варан
5
Магуайр
23
Шоу
8
Погба
8
Мактоминей
7
Фред
11
Гринвуд
8
Фернандеш
7
Роналду
20
Боуэн
16
Нобл
16
Нобл
20
Боуэн
10
Бенрахма
22
Ланзини
22
Ланзини
10
Бенрахма
45
Влашич
7
Ярмоленко
7
Ярмоленко
45
Влашич
7
Фред
18
Матич
18
Матич
7
Фред
8
Погба
77
Лингард
77
Лингард
8
Погба
11
Гринвуд
19
Санчо
19
Санчо
11
Гринвуд
Остались в запасе
Вест Хэм
Манчестер Юнайтед
23
Альфонсе Ареоля
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
33
Алекс Крал
ОП
Главный тренер
Дэвид Мойес
22
Том Хитон
ВР
3
Эрик Байи
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
6
Донни ван де Бек
ЦП
64
Хуан Мата
АП
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Остались в запасе
23
Альфонсе Ареоля
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
33
Алекс Крал
ОП
Остались в запасе
22
Том Хитон
ВР
3
Эрик Байи
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
6
Донни ван де Бек
ЦП
64
Хуан Мата
АП
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Статистика матча Вест Хэм - Манчестер Юнайтед
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Манчестер Юнайтед
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Информация о матче
Стадион:
Лондон
Новости команд
Все
Вест Хэм
Манчестер Юнайтед
Признана грубая судейская ошибка против «Манчестер Юнайтед» в дебютном матче Почеттино
Вчера, 18:45
6
«Манчестер Юнайтед» рассматривает трех защитников и нападающего
Вчера, 17:23
«Спортинг» – «Манчестер Юнайтед» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
Вчера, 10:40
Тренер «Манчестер Юнайтед» получит меньше 50 миллионов на зимние трансферы
Вчера, 10:29
1
Лига чемпионов: шансы «Спортинга» и «Манчестер Юнайтед» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 10:24
Экс-динамовца уволили из «Вест Хэма»
4 ноября
В Англии игрок оформил уникальный дубль, забив оба гола с собственной половины поля
24 октября
2
Капитан сборной Израиля: «Наша страна в 10 раз лучше Ирландии»
28 сентября
1
Кубок лиги. «Ливерпуль» выбил «Тоттенхэм», «Арсенал» прошел «Ипсвич» и другие результаты
15 сентября
«Вест Хэм» – «Фулхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2026
15 сентября
Признана грубая судейская ошибка против «Манчестер Юнайтед» в дебютном матче Почеттино
Вчера, 18:45
6
«Манчестер Юнайтед» рассматривает трех защитников и нападающего
Вчера, 17:23
«Спортинг» – «Манчестер Юнайтед» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
Вчера, 10:40
Тренер «Манчестер Юнайтед» получит меньше 50 миллионов на зимние трансферы
Вчера, 10:29
1
Лига чемпионов: шансы «Спортинга» и «Манчестер Юнайтед» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 10:24
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+