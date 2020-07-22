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АПЛ 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Вест Хэм
Манчестер Юнайтед - Вест Хэм: обзор матча 22 июля 2020
Манчестер Юнайтед
22.07.2020, среда, 20:00
Англия. Премьер-лига, 37 тур
1 : 1
Завершен
Вест Хэм
51'
М. Гринвуд
45+2'
М. Антонио (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Вест Хэм
90'
+1
Замена
А. Ярмоленко
️️️️
Д. Боуэн
Замена
О. Игало
️️️️
М. Рэшфорд
85'
82'
Желтая карточка
А. Масуаку
Желтая карточка
Б. Фернандеш
81'
78'
Замена
С. Аллер
️️️️
М. Антонио
75'
Замена
А. Масуаку
️️️️
А. Крессуэлл
Желтая карточка
М. Рэшфорд
70'
ГОЛ! 1:1!
М. Гринвуд
Пас отдал
А. Марсьяль
51'
Замена
А. Ван-Биссака
️️️️
Т. Фосу-Менса
46'
45'
+2
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Антонио
Желтая карточка
Т. Фосу-Менса
44'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
8
Поль Погба
ЦП
11
Мэйсон Гринвуд
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
41
Деклан Райс
ОП
28
Томаш Соучек
ОП
16
Марк Нобл
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
20
Джаррод Боуэн
ЦФ
18
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
2
Диогу Далот
ПЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
7
Фред
ЦП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
64
Хуан Мата
АП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
9
Одион Игало
ЦФ
Вест Хэм
12
Даррен Рэндольф
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
6
Конор Ковентри
ОП
10
Джек Уилшир
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
22
Себастьян Аллер
ЦФ
4-1-2-2-1
43
Де Хеа
33
Уильямс
3
Линделеф
5
Магуайр
27
Фосу-Менса
18
Матич
8
Погба
11
Гринвуд
9
Рэшфорд
8
Фернандеш
9
Марсьяль
4-2-1-1-2
22
Фабиански
2
Джонсон
21
Огбонна
6
Диоп
3
Крессуэлл
41
Райс
28
Соучек
16
Нобл
8
Форнальс
18
Антонио
20
Боуэн
27
Фосу-Менса
29
Ван-Биссака
29
Ван-Биссака
27
Фосу-Менса
9
Рэшфорд
9
Игало
9
Игало
9
Рэшфорд
3
Крессуэлл
26
Масуаку
26
Масуаку
3
Крессуэлл
20
Боуэн
7
Ярмоленко
7
Ярмоленко
20
Боуэн
18
Антонио
22
Аллер
22
Аллер
18
Антонио
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Вест Хэм
7
Даниэль Джеймс
ПВ
44
Серхио Ромеро
ВР
2
Диогу Далот
ПЗ
7
Фред
ЦП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
64
Хуан Мата
АП
77
Джесси Лингард
ЛВ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
6
Конор Ковентри
ОП
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
12
Даррен Рэндольф
ВР
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
10
Джек Уилшир
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
7
Даниэль Джеймс
ПВ
44
Серхио Ромеро
ВР
2
Диогу Далот
ПЗ
7
Фред
ЦП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
64
Хуан Мата
АП
77
Джесси Лингард
ЛВ
Остались в запасе
6
Конор Ковентри
ОП
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
12
Даррен Рэндольф
ВР
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
10
Джек Уилшир
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Вест Хэм
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
- : -
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Информация о матче
Стадион:
Олд Траффорд
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