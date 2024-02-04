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АПЛ 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Вест Хэм
Манчестер Юнайтед - Вест Хэм: обзор матча 04 февраля 2024
Манчестер Юнайтед
04.02.2024, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 23 тур
3 : 0
Завершен
Вест Хэм
23'
Р. Хойлунд
49'
А. Гарначо
84'
А. Гарначо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Манчестер Юнайтед - Вест Хэм
Замена
В. Линделеф
️️️️
Л. Шоу
88'
Замена
Антони
️️️️
Р. Хойлунд
88'
ГОЛ! 3:0!
А. Гарначо
Пас отдал
С. Мактоминей
84'
72'
Замена
К. Филлипс
️️️️
В. Цоуфал
72'
Замена
М. Корне
️️️️
Т. Соучек
Замена
Р. Варан
️️️️
Л. Мартинес
71'
Замена
С. Мактоминей
️️️️
К. Мэйну
64'
ГОЛ! 2:0!
А. Гарначо
Пас отдал
Б. Фернандеш
49'
46'
Замена
Л. Фабиански
️️️️
А. Ареоля
37'
Желтая карточка
Т. Соучек
ГОЛ! 1:0!
Р. Хойлунд
Пас отдал
Каземиро
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
24
Андре Онана
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
15
Гарри Магуайр
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
5
Каземиро
ОП
37
Кобби Мэйну
ЦП
8
Бруну Фернандеш
(К)
АП
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Вест Хэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
4
Курт Зума
(К)
ЦЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
28
Томаш Соучек
ОП
4
Эдсон Альварес
ОП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
20
Мохаммед Кудус
АП
20
Джаррод Боуэн
ПВ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Манчестер Юнайтед
1
Алтай Баиндыр
ВР
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
4
Софиан Амрабат
ЦП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
16
Амад Диалло
ПВ
7
Антони
ПВ
11
Омари Форсон
ПВ
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
30
Оливер Скарлс
ОП
27
Калвин Филлипс
ОП
28
Дивин Мубама
ЦФ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
4-1-1-3-1
24
Онана
23
Шоу
15
Магуайр
6
Мартинес
2
Далот
5
Каземиро
37
Мэйну
9
Рэшфорд
8
Фернандеш
17
Гарначо
19
Хойлунд
3-4-1-2
23
Ареоля
34
Цоуфал
4
Зума
21
Агер
2
Джонсон
28
Соучек
4
Альварес
33
Эмерсон
30
Уорд-Проус
20
Боуэн
20
Кудус
6
Мартинес
19
Варан
19
Варан
6
Мартинес
23
Шоу
29
Линделеф
29
Линделеф
23
Шоу
37
Мэйну
8
Мактоминей
8
Мактоминей
37
Мэйну
19
Хойлунд
7
Антони
7
Антони
19
Хойлунд
23
Ареоля
22
Фабиански
22
Фабиански
23
Ареоля
34
Цоуфал
27
Филлипс
27
Филлипс
34
Цоуфал
28
Соучек
70
Корне
70
Корне
28
Соучек
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Вест Хэм
1
Алтай Баиндыр
ВР
4
Софиан Амрабат
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
16
Амад Диалло
ПВ
11
Омари Форсон
ПВ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
30
Оливер Скарлс
ОП
28
Дивин Мубама
ЦФ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
1
Алтай Баиндыр
ВР
4
Софиан Амрабат
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
16
Амад Диалло
ПВ
11
Омари Форсон
ПВ
Остались в запасе
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
30
Оливер Скарлс
ОП
28
Дивин Мубама
ЦФ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Вест Хэм
1
Всего ударов по воротам
12
22
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
5
8
Нарушения
10
5
Офсайды
1
0
Количество передач
520
478
Сейвы
4
2
Точность передач %
85
87
Удары мимо ворот
5
11
Блокированные удары
2
8
Удары из пределов штрафной
7
13
Удары из-за пределов штрафной
5
9
xG (ожидаемые голы)
0.77
1.65
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 2
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
Главный судья:
Эндрю Мэдли
(Западный Йоркшир)
Стадион:
Олд Траффорд
Посещаемость:
63612 из 75731 зрителей (83%)
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