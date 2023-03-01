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Расписание матчей
Англия. Кубок
Манчестер Юнайтед - Вест Хэм
Манчестер Юнайтед - Вест Хэм: обзор матча 01 марта 2023
Манчестер Юнайтед
01.03.2023, среда, 22:45
Англия. Кубок, 1/8 финала
3 : 1
Завершен
Вест Хэм
77'
Н. Агер (АГ)
90'
А. Гарначо
90+5'
Фред
54'
С. Бенрахма
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Манчестер Юнайтед - Вест Хэм
ГОЛ! 3:1!
Фред
Пас отдал
В. Вегхорст
90'
+5
Замена
Р. Варан
️️️️
А. Гарначо
90'
+3
ГОЛ! 2:1!
А. Гарначо
90'
86'
Замена
Д. Скамакка
️️️️
М. Антонио
Замена
Фред
️️️️
М. Забитцер
86'
82'
Желтая карточка
Л. Пакета
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Н. Агер
77'
74'
Замена
Д. Боуэн
️️️️
П. Форнальс
Замена
М. Рэшфорд
️️️️
Антони
58'
Замена
Л. Мартинес
️️️️
В. Линделеф
58'
54'
ГОЛ! 0:1!
С. Бенрахма
Пас отдал
Эмерсон
Замена
Каземиро
️️️️
С. Мактоминей
46'
Желтая карточка
С. Мактоминей
32'
Желтая карточка
Г. Магуайр
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
15
Гарри Магуайр
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
20
Марсель Забитцер
ЦП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
7
Антони
ПВ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Вест Хэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
10
Саид Бенрахма
ЛВ
28
Томаш Соучек
ОП
41
Деклан Райс
ОП
8
Пабло Форнальс
АП
11
Лукас Пакета
АП
18
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Манчестер Юнайтед
22
Том Хитон
ВР
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
19
Энтони Эланга
ЛВ
5
Каземиро
ОП
7
Фред
ЦП
28
Факундо Пельистри
ПВ
Вест Хэм
94
Джозеф Ананг
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
4
Флинн Даунс
ЦП
11
Камарай Свайер
АП
20
Джаррод Боуэн
ПВ
28
Дивин Мубама
ЦФ
9
Джанлука Скамакка
ЦФ
4-2-3-1
43
Де Хеа
3
Маласья
29
Линделеф
15
Магуайр
2
Далот
20
Забитцер
8
Мактоминей
17
Гарначо
8
Фернандеш
7
Антони
9
Вегхорст
4-2-3-1
23
Ареоля
2
Джонсон
21
Агер
21
Огбонна
33
Эмерсон
28
Соучек
41
Райс
8
Форнальс
11
Пакета
10
Бенрахма
18
Антонио
29
Линделеф
6
Мартинес
6
Мартинес
29
Линделеф
17
Гарначо
19
Варан
19
Варан
17
Гарначо
8
Мактоминей
5
Каземиро
5
Каземиро
8
Мактоминей
20
Забитцер
7
Фред
7
Фред
20
Забитцер
7
Антони
9
Рэшфорд
9
Рэшфорд
7
Антони
8
Форнальс
20
Боуэн
20
Боуэн
8
Форнальс
18
Антонио
9
Скамакка
9
Скамакка
18
Антонио
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Вест Хэм
22
Том Хитон
ВР
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
19
Энтони Эланга
ЛВ
28
Факундо Пельистри
ПВ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
94
Джозеф Ананг
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
4
Флинн Даунс
ЦП
11
Камарай Свайер
АП
28
Дивин Мубама
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
22
Том Хитон
ВР
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
19
Энтони Эланга
ЛВ
28
Факундо Пельистри
ПВ
Остались в запасе
94
Джозеф Ананг
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
4
Флинн Даунс
ЦП
11
Камарай Свайер
АП
28
Дивин Мубама
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Вест Хэм
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 2
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
Стадион:
Олд Траффорд
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