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Манчестер Юнайтед - Вест Хэм
Манчестер Юнайтед - Вест Хэм: обзор матча 28 августа 2010
Манчестер Юнайтед
28.08.2010, суббота, 20:30
Англия. Премьер-Лига, 3 тур
3 : 0
Завершен
Вест Хэм
31'
У. Руни (П)
49'
Нани
66'
Д. Бербатов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Вест Хэм
+1
Замена
Д. Станислас
️️️️
Л. Боа Морте
Замена
Ф. Пикьонн
️️️️
К. Дайер
Замена
М. Оуэн
️️️️
Д. Бербатов
Замена
К. Смоллинг
️️️️
Д. Эванс
Замена
М. Кэррик
️️️️
П. Скоулз
Желтая карточка
Д. Бербатов
ГОЛ! 3:0!
Д. Бербатов
Пас отдал
Нани
Замена
П. Баррера
️️️️
Ж. Фобер
ГОЛ! 2:0!
Нани
Пас отдал
У. Руни
ГОЛ с пенальти! 1:0!
У. Руни
16'
Желтая карточка
М. Нобл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
1
Эдвин ван дер Сар
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
15
Неманья Видич
(К)
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ПЗ
11
Райан Гиггз
ЛП
17
Нани
ЛВ
22
Пол Скоулз
ОП
24
Даррен Флетчер
ЦП
32
Уэйн Руни
ЦФ
10
Димитар Бербатов
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Вест Хэм
31
Роберт Грин
ВР
23
Джонатан Спектор
ЛЗ
39
Дэнни Гэббидон
ЦЗ
4
Мэттью Апсон
(К)
ЦЗ
6
Эрита Илунга
ПЗ
18
Кирон Дайер
ЛП
36
Жюльен Фобер
ЛВ
16
Марк Нобл
ОП
8
Скотт Паркер
ЦП
11
Луиш Боа Морте
АП
24
Карлтон Коул
ЦФ
Главный тренер
Авраам Грант
Манчестер Юнайтед
29
Томаш Кушчак
ВР
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
16
Майкл Кэррик
ЦП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
14
Чичарито
ЦФ
10
Майкл Оуэн
ЦФ
Вест Хэм
1
Марек Штех
ВР
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
19
Джуниор Станислас
ЛВ
16
Пабло Баррера
ЦП
15
Радослав Ковач
ЦП
0
Бенни МакКарти
ЦФ
10
Фредерик Пикьонн
ЦФ
4-1-2-1-2
1
ван дер Сар
27
Эвра
35
Эванс
15
Видич
16
О'Ши
22
Скоулз
11
Гиггз
24
Флетчер
17
Нани
10
Бербатов
32
Руни
4-1-2-2-1
31
Грин
6
Илунга
39
Гэббидон
4
Апсон
23
Спектор
16
Нобл
8
Паркер
18
Дайер
11
Боа Морте
36
Фобер
24
Коул
35
Эванс
6
Смоллинг
6
Смоллинг
35
Эванс
22
Скоулз
16
Кэррик
16
Кэррик
22
Скоулз
10
Бербатов
10
Оуэн
10
Оуэн
10
Бербатов
11
Боа Морте
19
Станислас
19
Станислас
11
Боа Морте
36
Фобер
16
Баррера
16
Баррера
36
Фобер
18
Дайер
10
Пикьонн
10
Пикьонн
18
Дайер
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Вест Хэм
29
Томаш Кушчак
ВР
2
Рафаэл
ПЗ
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
1
Марек Штех
ВР
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
15
Радослав Ковач
ЦП
0
Бенни МакКарти
ЦФ
Главный тренер
Авраам Грант
Остались в запасе
29
Томаш Кушчак
ВР
2
Рафаэл
ПЗ
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
14
Чичарито
ЦФ
Остались в запасе
1
Марек Штех
ВР
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
15
Радослав Ковач
ЦП
0
Бенни МакКарти
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Главный тренер
Авраам Грант
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Вест Хэм
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Стадион:
Олд Траффорд
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