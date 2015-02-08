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Вест Хэм - Манчестер Юнайтед
Вест Хэм - Манчестер Юнайтед: обзор матча 08 февраля 2015
Вест Хэм
08.02.2015, воскресенье, 19:15
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
1 : 1
Завершен
Манчестер Юнайтед
49'
Ш. Куяте
90+2'
Д. Блинд
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Манчестер Юнайтед
90'
+4
Замена
К. Смоллинг
️️️️
Р. Фалькао
90'
+3
Вторая желтая
Л. Шоу
90'
+2
ГОЛ! 1:1!
Д. Блинд
Замена
М. Джарвис
️️️️
Э. Валенсия
83'
82'
Желтая карточка
Л. Шоу
82'
Желтая карточка
У. Руни
Желтая карточка
Адриан
79'
Желтая карточка
А. Сонг
74'
73'
Замена
М. Феллайни
️️️️
А. Янузай
ГОЛ! 1:0!
Ш. Куяте
49'
43'
Желтая карточка
М. Рохо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
8
Шейку Куяте
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
19
Стюарт Даунинг
ЛП
8
Александр Сонг
ОП
4
Кевин Нолан
(К)
ЦП
16
Марк Нобл
ПП
13
Эннер Валенсия
ЦФ
25
Диафра Сахо
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
23
Люк Шоу
ЛЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
5
Маркос Рохо
ЦЗ
25
Луис-Антонио Валенсия
ПЗ
32
Уэйн Руни
(К)
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
24
Аднан Янузай
ПВ
32
Робин ван Перси
ЦФ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Вест Хэм
22
Юсси Яскилайнен
ВР
5
Рис Оксфорд
ЦЗ
17
Джой О'Брайен
ЦЗ
16
Мэттью Джарвис
ЛП
31
Морган Амалфитано
ЦП
24
Карлтон Коул
ЦФ
27
Эллиотт Ли
ЦФ
Манчестер Юнайтед
26
Виктор Вальдес
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
21
Андер Эррера
ЦП
25
Маруан Феллайни
ЦП
64
Хуан Мата
АП
21
Джеймс Уилсон
ЦФ
4-1-3-2
13
Адриан
3
Крессуэлл
5
Томкинс
8
Куяте
6
Дженкинсон
8
Сонг
19
Даунинг
4
Нолан
16
Нобл
25
Сахо
13
Валенсия
3-2-3-2
43
Де Хеа
17
Блинд
4
Джонс
5
Рохо
25
Валенсия
23
Шоу
24
Янузай
32
Руни
11
Ди Мария
9
Фалькао
32
ван Перси
13
Валенсия
16
Джарвис
16
Джарвис
13
Валенсия
9
Фалькао
6
Смоллинг
6
Смоллинг
9
Фалькао
24
Янузай
25
Феллайни
25
Феллайни
24
Янузай
Остались в запасе
Вест Хэм
Манчестер Юнайтед
22
Юсси Яскилайнен
ВР
5
Рис Оксфорд
ЦЗ
17
Джой О'Брайен
ЦЗ
31
Морган Амалфитано
ЦП
24
Карлтон Коул
ЦФ
27
Эллиотт Ли
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
26
Виктор Вальдес
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
21
Андер Эррера
ЦП
64
Хуан Мата
АП
21
Джеймс Уилсон
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Остались в запасе
22
Юсси Яскилайнен
ВР
5
Рис Оксфорд
ЦЗ
17
Джой О'Брайен
ЦЗ
31
Морган Амалфитано
ЦП
24
Карлтон Коул
ЦФ
27
Эллиотт Ли
ЦФ
Остались в запасе
26
Виктор Вальдес
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
21
Андер Эррера
ЦП
64
Хуан Мата
АП
21
Джеймс Уилсон
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Главный тренер
Луи ван Гаал
Статистика матча Вест Хэм - Манчестер Юнайтед
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Стадион:
Аптон Парк
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