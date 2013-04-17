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Вест Хэм - Манчестер Юнайтед
Вест Хэм - Манчестер Юнайтед: обзор матча 17 апреля 2013
Вест Хэм
17.04.2013, среда, 22:45
Англия. Премьер-Лига, 29 тур
2 : 2
Завершен
Манчестер Юнайтед
17'
Р. Важ Те
55'
М. Диаме
31'
Л. Валенсия
77'
Р. ван Перси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Манчестер Юнайтед
Замена
Д. Коллисон
️️️️
М. Диаме
83'
Замена
М. Тэйлор
️️️️
К. Нолан
82'
78'
Замена
Чичарито
️️️️
С. Кагава
77'
ГОЛ! 2:2!
Р. ван Перси
71'
Замена
Р. Гиггз
️️️️
У. Руни
Замена
М. Нобл
️️️️
Г. О'Нил
68'
ГОЛ! 2:1!
М. Диаме
Пас отдал
Г. Демель
55'
Желтая карточка
Э. Кэрролл
50'
31'
ГОЛ! 1:1!
Л. Валенсия
Пас отдал
С. Кагава
ГОЛ! 1:0!
Р. Важ Те
Пас отдал
Э. Кэрролл
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
22
Юсси Яскилайнен
ВР
23
Уинстон Рид
ЦЗ
17
Джой О'Брайен
ЦЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
55
Ги Демель
ПЗ
16
Мэттью Джарвис
ЛП
17
Мухамед Диаме
ЦП
4
Кевин Нолан
ЦП
19
Гари О'Нил
ЦП
12
Рикардо Важ Те
ПВ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
15
Неманья Видич
ЦЗ
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
16
Майкл Кэррик
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
32
Уэйн Руни
ЦФ
32
Робин ван Перси
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Вест Хэм
30
Стефен Хендерсон
ВР
2
Эмануэль Погатец
ЦЗ
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
16
Марк Нобл
ЦП
10
Джек Коллисон
ПП
24
Карлтон Коул
ЦФ
20
Модибо Майга
ЦФ
Манчестер Юнайтед
13
Бен Амос
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
17
Нани
ЛВ
8
Том Клеверли
ЦП
11
Райан Гиггз
ЦП
14
Чичарито
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
4-4-1-1
22
Яскилайнен
23
Рид
17
О'Брайен
39
Коллинс
55
Демель
16
Джарвис
4
Нолан
19
О'Нил
17
Диаме
12
Важ Те
9
Кэрролл
3-2-2-1-2
43
Де Хеа
15
Видич
5
Фердинанд
4
Джонс
2
Рафаэл
27
Эвра
25
Валенсия
16
Кэррик
10
Кагава
32
ван Перси
32
Руни
4
Нолан
31
Тэйлор
31
Тэйлор
4
Нолан
19
О'Нил
16
Нобл
16
Нобл
19
О'Нил
17
Диаме
10
Коллисон
10
Коллисон
17
Диаме
32
Руни
11
Гиггз
11
Гиггз
32
Руни
10
Кагава
14
Чичарито
14
Чичарито
10
Кагава
Остались в запасе
Вест Хэм
Манчестер Юнайтед
30
Стефен Хендерсон
ВР
2
Эмануэль Погатец
ЦЗ
24
Карлтон Коул
ЦФ
20
Модибо Майга
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
13
Бен Амос
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
8
Том Клеверли
ЦП
17
Нани
ЛВ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Остались в запасе
30
Стефен Хендерсон
ВР
2
Эмануэль Погатец
ЦЗ
24
Карлтон Коул
ЦФ
20
Модибо Майга
ЦФ
Остались в запасе
13
Бен Амос
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
8
Том Клеверли
ЦП
17
Нани
ЛВ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Статистика матча Вест Хэм - Манчестер Юнайтед
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Ли Проберт
(Уилтшир)
Стадион:
Аптон Парк
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