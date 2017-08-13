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АПЛ 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Вест Хэм
Манчестер Юнайтед - Вест Хэм: обзор матча 13 августа 2017
Манчестер Юнайтед
13.08.2017, воскресенье, 18:00
Англия. Премьер-лига, 1 тур
4 : 0
Завершен
Вест Хэм
33'
Р. Лукаку
53'
Р. Лукаку
87'
А. Марсьяль
90'
П. Погба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Вест Хэм
ГОЛ! 4:0!
П. Погба
90'
Замена
Д. Лингард
️️️️
Г. Мхитарян
88'
ГОЛ! 3:0!
А. Марсьяль
Пас отдал
Г. Мхитарян
87'
81'
Замена
А. Крессуэлл
️️️️
А. Масуаку
Замена
А. Марсьяль
️️️️
М. Рэшфорд
80'
Замена
М. Феллайни
️️️️
Х. Мата
76'
66'
Желтая карточка
А. Огбонна
61'
Замена
Д. Райс
️️️️
М. Нобл
60'
Замена
Д. Сахо
️️️️
Э. Фернандес
Желтая карточка
Л. Валенсия
59'
ГОЛ! 2:0!
Р. Лукаку
Пас отдал
Г. Мхитарян
53'
51'
Желтая карточка
П. Хавьер Сабалета
Желтая карточка
Э. Байи
43'
ГОЛ! 1:0!
Р. Лукаку
Пас отдал
М. Рэшфорд
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
64
Хуан Мата
АП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Вест Хэм
1
Джо Харт
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
23
Уинстон Рид
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
24
Андре Айю
ЛВ
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
16
Марк Нобл
ЦП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
25
Маруан Феллайни
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
41
Деклан Райс
ОП
25
Диафра Сахо
ЦФ
3-1-3-2-1
43
Де Хеа
17
Блинд
3
Байи
4
Джонс
18
Матич
22
Мхитарян
8
Погба
25
Валенсия
9
Рэшфорд
64
Мата
9
Лукаку
3-2-2-1-2
1
Харт
6
Фернандес
21
Огбонна
23
Рид
5
Сабалета
26
Масуаку
14
Мба Обьянг
16
Нобл
24
Айю
14
Чичарито
7
Арнаутович
64
Мата
25
Феллайни
25
Феллайни
64
Мата
22
Мхитарян
77
Лингард
77
Лингард
22
Мхитарян
9
Рэшфорд
9
Марсьяль
9
Марсьяль
9
Рэшфорд
16
Нобл
41
Райс
41
Райс
16
Нобл
26
Масуаку
3
Крессуэлл
3
Крессуэлл
26
Масуаку
6
Фернандес
25
Сахо
25
Сахо
6
Фернандес
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Вест Хэм
44
Серхио Ромеро
ВР
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
21
Андер Эррера
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
13
Адриан
ВР
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
Главный тренер
Славен Билич
Остались в запасе
44
Серхио Ромеро
ВР
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
21
Андер Эррера
ЦП
Остались в запасе
13
Адриан
ВР
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Славен Билич
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Вест Хэм
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
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