24 февраля в рамках 10 тура чемпионата Саудовской Аравии (Высшая лига) «Аль-Хазм» примет «Аль-Иттихад». Хозяева идут на 12 месте с 24 очками после 22 туров, тогда как гости занимают 6 позицию (38 очков) и продолжают борьбу за еврокубковые места. Текущая форма команд заметно отличается, особенно по качеству игры в обороне.

«Аль-Хазм»

В прошлом туре команда уступила «Аль-Насру Эр-Рияд» 0:4 и продолжила серию нестабильных выступлений. «Аль-Хазм» пропускает уже в 12 матчах подряд в рамках Высшей лиги, а на дистанции последних пяти игр показатели выглядят тревожно – 3 забитых и 12 пропущенных мячей (0.60/2.40 в среднем). Лучший бомбардир команды Омар Аль-Сома (7 голов в 17 матчах) остается главным источником угрозы впереди, но поддержки в атаке явно не хватает.

«Аль-Иттихад»

Гости в прошлом туре сыграли вничью с «Аль-Хилалем» (1:1) и на коротком отрезке демонстрируют высокую результативность. В последних пяти матчах «Аль-Иттихад» забил 14 мячей (2.80 в среднем) при 5 пропущенных (1.00). Команда забивает в четырех последних матчах, а лучший бомбардир Уссем Ауар (10 голов в 22 матчах) стабильно участвует в создании моментов.

Факты о командах:

«Аль-Хазм»

12 место после 22 туров (24 очка)

Пропускает в 12 последних матчах Высшей лиги

В последних 5 играх: 3 забитых и 12 пропущенных (0.60/2.40 в среднем)

Забивает в среднем 0.60 гола за игру на отрезке 5 матчей

«Аль-Иттихад»

6 место после 22 туров (38 очков)

Не проигрывает в 7 из 9 последних матчей

Забивает в 4 последних матчах

В последних 5 играх: 14 забитых и 5 пропущенных (2.80/1.00 в среднем)

Забивает в 9 последних матчах против «Аль-Хазма»

Не проигрывает в 19 последних матчах против «Аль-Хазма»

Прогноз на матч «Аль-Хазм» – «Аль-Иттихад»

С учетом текущей формы хозяев и их затянувшейся серии с пропущенными мячами преимущество на стороне гостей. «Аль-Иттихад» стабильно действует впереди и регулярно находит моменты в очных матчах, тогда как оборона «Аль-Хазма» испытывает серьезные трудности. При этом гости тоже допускают ошибки сзади, что оставляет шанс на результативный матч.

Рекомендованные ставки: