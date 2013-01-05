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Расписание матчей
Англия. Кубок
Вест Хэм - Манчестер Юнайтед
Вест Хэм - Манчестер Юнайтед: обзор матча 05 января 2013
Вест Хэм
05.01.2013, суббота, 21:15
Англия. Кубок, 3 раунд
2 : 2
Завершен
Манчестер Юнайтед
26'
Д. Коллинс
59'
Д. Коллинс
21'
Т. Клеверли
90'
Р. ван Перси
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Вест Хэм - Манчестер Юнайтед
90'
ГОЛ! 2:2!
Р. ван Перси
Пас отдал
Р. Гиггз
83'
Желтая карточка
Н. Видич
Замена
М. Тэйлор
️️️️
Д. Коул
78'
77'
Замена
Р. Гиггз
️️️️
К. Смоллинг
Замена
М. Нобл
️️️️
А. Диарра
73'
68'
Замена
Л. Валенсия
️️️️
П. Скоулз
68'
Замена
Р. ван Перси
️️️️
Чичарито
Замена
М. Джарвис
️️️️
Р. Важ Те
60'
ГОЛ! 2:1!
Д. Коллинс
Пас отдал
Д. Коул
59'
Желтая карточка
Д. Коллисон
38'
ГОЛ! 1:1!
Д. Коллинс
Пас отдал
Д. Коул
26'
23'
Желтая карточка
П. Скоулз
21'
ГОЛ! 0:1!
Т. Клеверли
Пас отдал
Чичарито
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
22
Юсси Яскилайнен
ВР
15
Дэниэл Поттс
ЛЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
55
Ги Демель
ПЗ
4
Кевин Нолан
ЛП
12
Алу Диарра
(К)
ОП
10
Джек Коллисон
ПП
12
Джо Коул
ЛФ
24
Карлтон Коул
ЦФ
12
Рикардо Важ Те
РФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
28
Александр Бюттнер
ЛЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
15
Неманья Видич
(К)
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ПЗ
8
Том Клеверли
ЦП
22
Пол Скоулз
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
2
Рафаэл
ПП
14
Чичарито
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Вест Хэм
1
Рафаэль Шпигель
ВР
12
Джордан Спенс
ЦЗ
23
Уинстон Рид
ЦЗ
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
16
Мэттью Джарвис
ЛП
16
Марк Нобл
ЦП
27
Эллиотт Ли
ЦФ
Манчестер Юнайтед
1
Андерс Линдегаард
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
11
Райан Гиггз
ЦП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
32
Робин ван Перси
ЦФ
9
Федерико Македа
ЦФ
4-1-2-3
22
Яскилайнен
15
Поттс
5
Томкинс
39
Коллинс
55
Демель
12
Диарра
4
Нолан
10
Коллисон
12
Коул
24
Коул
12
Важ Те
4-3-1-2
43
Де Хеа
6
Смоллинг
35
Эванс
15
Видич
28
Бюттнер
2
Рафаэл
22
Скоулз
8
Клеверли
10
Кагава
18
Уэлбек
14
Чичарито
12
Коул
31
Тэйлор
31
Тэйлор
12
Коул
12
Важ Те
16
Джарвис
16
Джарвис
12
Важ Те
12
Диарра
16
Нобл
16
Нобл
12
Диарра
6
Смоллинг
11
Гиггз
11
Гиггз
6
Смоллинг
22
Скоулз
25
Валенсия
25
Валенсия
22
Скоулз
14
Чичарито
32
ван Перси
32
ван Перси
14
Чичарито
Остались в запасе
Вест Хэм
Манчестер Юнайтед
1
Рафаэль Шпигель
ВР
12
Джордан Спенс
ЦЗ
23
Уинстон Рид
ЦЗ
27
Эллиотт Ли
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
1
Андерс Линдегаард
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
9
Федерико Македа
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Остались в запасе
1
Рафаэль Шпигель
ВР
12
Джордан Спенс
ЦЗ
23
Уинстон Рид
ЦЗ
27
Эллиотт Ли
ЦФ
Остались в запасе
1
Андерс Линдегаард
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
9
Федерико Македа
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Статистика матча Вест Хэм - Манчестер Юнайтед
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Аптон Парк
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 21:10 (прямая)
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