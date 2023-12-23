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АПЛ 2026/2027
Вест Хэм - Манчестер Юнайтед
Вест Хэм - Манчестер Юнайтед: обзор матча 23 декабря 2023
Вест Хэм
23.12.2023, суббота, 15:30
Англия. Премьер-лига, 18 тур
2 : 0
Завершен
Манчестер Юнайтед
72'
Д. Боуэн
78'
М. Кудус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вест Хэм - Манчестер Юнайтед
90'
+6
Желтая карточка
Л. Шоу
Замена
Б. Джонсон
️️️️
М. Кудус
90'
+4
Замена
П. Форнальс
️️️️
Д. Боуэн
88'
85'
Замена
К. Эриксен
️️️️
А. Гарначо
84'
Замена
С. Регилон
️️️️
В. Камбвала
ГОЛ! 2:0!
М. Кудус
Пас отдал
Л. Пакета
78'
Желтая карточка
Л. Пакета
74'
73'
Замена
Ф. Пельистри
️️️️
Антони
ГОЛ! 1:0!
Д. Боуэн
72'
57'
Замена
М. Рэшфорд
️️️️
Р. Хойлунд
51'
Желтая карточка
Б. Фернандеш
45'
+2
Желтая карточка
Д. Эванс
Желтая карточка
М. Кудус
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
4
Курт Зума
(К)
ЦЗ
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
28
Томаш Соучек
ОП
4
Эдсон Альварес
ОП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
20
Мохаммед Кудус
АП
11
Лукас Пакета
АП
20
Джаррод Боуэн
ПВ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Манчестер Юнайтед
24
Андре Онана
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
53
Вилли Камбвала
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
37
Кобби Мэйну
ЦП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
8
Бруну Фернандеш
(К)
АП
7
Антони
ПВ
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
10
Саид Бенрахма
ЛВ
8
Пабло Форнальс
АП
28
Дэнни Ингс
ЦФ
28
Дивин Мубама
ЦФ
Манчестер Юнайтед
1
Алтай Баиндыр
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
6
Рис Беннет
ЦЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
4
Софиан Амрабат
ЦП
6
Донни ван де Бек
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
28
Аннибал Меджбри
АП
28
Факундо Пельистри
ПВ
4-2-1-3
23
Ареоля
33
Эмерсон
4
Зума
15
Мавропанос
34
Цоуфал
28
Соучек
4
Альварес
30
Уорд-Проус
20
Кудус
11
Пакета
20
Боуэн
4-2-3-1
24
Онана
29
Ван-Биссака
35
Эванс
53
Камбвала
23
Шоу
37
Мэйну
8
Мактоминей
7
Антони
8
Фернандеш
17
Гарначо
19
Хойлунд
20
Кудус
2
Джонсон
2
Джонсон
20
Кудус
20
Боуэн
8
Форнальс
8
Форнальс
20
Боуэн
53
Камбвала
3
Регилон
3
Регилон
53
Камбвала
17
Гарначо
24
Эриксен
24
Эриксен
17
Гарначо
19
Хойлунд
9
Рэшфорд
9
Рэшфорд
19
Хойлунд
7
Антони
28
Пельистри
28
Пельистри
7
Антони
Остались в запасе
Вест Хэм
Манчестер Юнайтед
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
10
Саид Бенрахма
ЛВ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
28
Дивин Мубама
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
1
Алтай Баиндыр
ВР
6
Рис Беннет
ЦЗ
4
Софиан Амрабат
ЦП
6
Донни ван де Бек
ЦП
28
Аннибал Меджбри
АП
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Остались в запасе
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
10
Саид Бенрахма
ЛВ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
28
Дивин Мубама
ЦФ
Остались в запасе
1
Алтай Баиндыр
ВР
6
Рис Беннет
ЦЗ
4
Софиан Амрабат
ЦП
6
Донни ван де Бек
ЦП
28
Аннибал Меджбри
АП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Статистика матча Вест Хэм - Манчестер Юнайтед
2
3
Всего ударов по воротам
12
11
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
4
4
Нарушения
13
15
Офсайды
1
1
Количество передач
312
602
Сейвы
3
3
Точность передач %
79
85
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
10
7
Удары из-за пределов штрафной
2
4
xG (ожидаемые голы)
1.36
0.91
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 2
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Саймон Хупер
(Уилтшир)
Стадион:
Лондон
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