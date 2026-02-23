24 февраля состоится ответный матч 1/16 финала Лиги чемпионов, в котором «Атлетико» примет «Брюгге». Первая встреча в Бельгии завершилась со счетом 3:3, поэтому расклад перед ответной игрой максимально открытый: любая победа выводит дальше, а ничья вновь оставляет вопрос решающим. По текущей статистике обе команды подходят к матчу с ярко выраженным атакующим потенциалом, но при этом регулярно допускают моменты у своих ворот.

«Атлетико»

В Лиге чемпионов «Атлетико» не может выиграть в трех последних матчах, однако команда стабильно забивает: голы есть в шести встречах подряд в этом турнире. Главная проблема на европейской дистанции – оборона: «Атлетико» пропускает в семи матчах кряду. На отрезке последних пяти игр показатели подтверждают общий тренд – 11 забитых и 9 пропущенных (в среднем 2.20/1.80). Внутри недели команда выдала результативную победу над «Эспаньолом» 4:2, что добавляет уверенности атаке, но также подчеркивает уязвимость при переходах в защиту.

«Брюгге»

«Брюгге» подходит к ответной игре с серией без поражений в Лиге чемпионов (три матча), а также с устойчивой результативностью: в трех последних встречах турнира команда обязательно забивала. На короткой дистанции бельгийцы выглядят достаточно сбалансированно – 10 голов за 5 матчей при 6 пропущенных (2.00/1.20 в среднем). При этом есть и общий сигнал для ставки на голы: «Брюгге» пропускает в трех последних матчах, но сохраняет серию из четырех игр с забитыми.

Факты о командах:

«Атлетико»

Первый матч 1/16 финала: 3:3 на поле «Брюгге»

Не может выиграть в 3 последних матчах Лиги чемпионов

Забивает в 6 последних матчах Лиги чемпионов

Пропускает в 7 последних матчах Лиги чемпионов

В последних 5 играх: 11 забитых и 9 пропущенных (2.20/1.80 в среднем)

Пропускает в 3 последних матчах

«Брюгге»

Не проигрывает в 3 последних матчах Лиги чемпионов

Забивает в 3 последних матчах Лиги чемпионов

Забивает в 4 последних матчах

Пропускает в 3 последних матчах

В последних 5 играх: 10 забитых и 6 пропущенных (2.00/1.20 в среднем)

Не проигрывает в 7 из 9 последних матчей

Прогноз на матч «Атлетико» – «Брюгге»

После 3:3 в первом матче логика противостояния проста: обе команды уже показали, что способны создавать моменты и реализовывать их, а оборона в текущем цикле не выглядит надежной ни у одной стороны. «Атлетико» дома будет вынужден играть первым номером, что увеличивает темп и количество эпизодов у ворот, а «Брюгге» при своей серии с забитыми обычно находит шанс даже в гостях. С учетом серий по голам и частых пропущенных у обеих команд наиболее устойчиво смотрится ставка на результативность.

Рекомендованные ставки: