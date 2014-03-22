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Вест Хэм - Манчестер Юнайтед
Вест Хэм - Манчестер Юнайтед: обзор матча 22 марта 2014
Вест Хэм
22.03.2014, суббота, 21:30
Англия. Премьер-Лига, 31 тур
0 : 2
Завершен
Манчестер Юнайтед
7'
У. Руни
34'
У. Руни
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Манчестер Юнайтед
Замена
А. Ночерино
️️️️
М. Тэйлор
83'
78'
Замена
Д. Уэлбек
️️️️
Х. Мата
77'
Замена
Чичарито
️️️️
У. Руни
Замена
К. Коул
️️️️
К. Нолан
72'
Замена
М. Джарвис
️️️️
М. Диаме
58'
Желтая карточка
М. Тэйлор
39'
Желтая карточка
Д. Коллинс
35'
34'
ГОЛ! 0:2!
У. Руни
11'
Желтая карточка
Рафаэл
7'
ГОЛ! 0:1!
У. Руни
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
3
Джордж МакКартни
ЛЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
55
Ги Демель
ПЗ
31
Мэттью Тэйлор
ЛВ
16
Марк Нобл
ОП
17
Мухамед Диаме
ОП
4
Кевин Нолан
(К)
АП
19
Стюарт Даунинг
ПВ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
28
Александр Бюттнер
ЛЗ
16
Майкл Кэррик
ЦЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
24
Даррен Флетчер
ОП
25
Маруан Феллайни
ОП
64
Хуан Мата
АП
10
Синдзи Кагава
АП
32
Уэйн Руни
(К)
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Вест Хэм
22
Юсси Яскилайнен
ВР
23
Уинстон Рид
ЦЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
16
Мэттью Джарвис
ЛП
23
Антонио Ночерино
ЦП
12
Джо Коул
АП
24
Карлтон Коул
ЦФ
Манчестер Юнайтед
1
Андерс Линдегаард
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
17
Нани
ЛВ
8
Том Клеверли
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
4-2-3-1
13
Адриан
3
МакКартни
5
Томкинс
39
Коллинс
55
Демель
16
Нобл
17
Диаме
31
Тэйлор
4
Нолан
19
Даунинг
9
Кэрролл
3-4-2-1
43
Де Хеа
15
Янг
16
Кэррик
4
Джонс
2
Рафаэл
24
Флетчер
25
Феллайни
28
Бюттнер
64
Мата
10
Кагава
32
Руни
17
Диаме
16
Джарвис
16
Джарвис
17
Диаме
31
Тэйлор
23
Ночерино
23
Ночерино
31
Тэйлор
4
Нолан
24
Коул
24
Коул
4
Нолан
64
Мата
18
Уэлбек
18
Уэлбек
64
Мата
32
Руни
14
Чичарито
14
Чичарито
32
Руни
Остались в запасе
Вест Хэм
Манчестер Юнайтед
22
Юсси Яскилайнен
ВР
23
Уинстон Рид
ЦЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
12
Джо Коул
АП
Главный тренер
Сэм Эллардайс
1
Андерс Линдегаард
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
8
Том Клеверли
ЦП
17
Нани
ЛВ
24
Аднан Янузай
ПВ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
22
Юсси Яскилайнен
ВР
23
Уинстон Рид
ЦЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
12
Джо Коул
АП
Остались в запасе
1
Андерс Линдегаард
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
8
Том Клеверли
ЦП
17
Нани
ЛВ
24
Аднан Янузай
ПВ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Вест Хэм - Манчестер Юнайтед
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Ли Мэйсон
(Болтон)
Стадион:
Аптон Парк
Где смотреть матч:
"СПОРТ ПЛЮС" 21:25 (прямая)
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