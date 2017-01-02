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Вест Хэм - Манчестер Юнайтед
Вест Хэм - Манчестер Юнайтед: обзор матча 02 января 2017
Вест Хэм
02.01.2017, понедельник, 20:15
Англия. Премьер-лига, 20 тур
0 : 2
Завершен
Манчестер Юнайтед
63'
Х. Мата
78'
З. Ибрагимович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Манчестер Юнайтед
Желтая карточка
Х. Нордтвейт
90'
+1
Замена
А. Айю
️️️️
М. Ланзини
89'
Замена
Э. Фернандес
️️️️
Ш. Куяте
83'
78'
ГОЛ! 0:2!
З. Ибрагимович
Пас отдал
А. Эррера
75'
Желтая карточка
Л. Валенсия
Замена
Э. Кэрролл
️️️️
Д. Пайет
69'
65'
Замена
К. Смоллинг
️️️️
Г. Мхитарян
63'
ГОЛ! 0:1!
Х. Мата
Пас отдал
М. Рэшфорд
58'
Замена
М. Рэшфорд
️️️️
Д. Лингард
45'
Замена
Х. Мата
️️️️
М. Дармиан
42'
Желтая карточка
М. Дармиан
Желтая карточка
Д. Пайет
29'
Красная карточка
С. Фегули
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
12
Даррен Рэндольф
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
23
Уинстон Рид
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
8
Софиан Фегули
ОП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
22
Мануэль Ланзини
АП
8
Шейку Куяте
ПП
18
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
4
Фил Джонс
ЦЗ
5
Маркос Рохо
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
16
Майкл Кэррик
ЦП
21
Андер Эррера
ПП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
24
Андре Айю
ЛВ
16
Марк Нобл
ЦП
8
Домингуш Кина
ЦП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
11
Эшли Флетчер
ЦФ
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
25
Маруан Феллайни
ЦП
64
Хуан Мата
АП
9
Антони Марсьяль
ЦФ
4-1-2-2-1
12
Рэндольф
3
Крессуэлл
23
Рид
6
Нордтвейт
21
Огбонна
8
Фегули
14
Мба Обьянг
8
Куяте
22
Ланзини
10
Пайет
18
Антонио
3-5-1-1
43
Де Хеа
36
Дармиан
5
Рохо
4
Джонс
25
Валенсия
22
Мхитарян
8
Погба
16
Кэррик
21
Эррера
77
Лингард
11
Ибрагимович
8
Куяте
6
Фернандес
6
Фернандес
8
Куяте
22
Ланзини
24
Айю
24
Айю
22
Ланзини
10
Пайет
9
Кэрролл
9
Кэрролл
10
Пайет
22
Мхитарян
6
Смоллинг
6
Смоллинг
22
Мхитарян
36
Дармиан
64
Мата
64
Мата
36
Дармиан
77
Лингард
9
Рэшфорд
9
Рэшфорд
77
Лингард
Остались в запасе
Вест Хэм
Манчестер Юнайтед
13
Адриан
ВР
16
Марк Нобл
ЦП
8
Домингуш Кина
ЦП
11
Эшли Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
44
Серхио Ромеро
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
25
Маруан Феллайни
ЦП
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
13
Адриан
ВР
16
Марк Нобл
ЦП
8
Домингуш Кина
ЦП
11
Эшли Флетчер
ЦФ
Остались в запасе
44
Серхио Ромеро
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
25
Маруан Феллайни
ЦП
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Вест Хэм - Манчестер Юнайтед
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Аптон Парк
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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