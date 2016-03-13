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Расписание матчей
Англия. Кубок
Манчестер Юнайтед - Вест Хэм
Манчестер Юнайтед - Вест Хэм: обзор матча 13 марта 2016
Манчестер Юнайтед
13.03.2016, воскресенье, 19:00
Англия. Кубок, 1/4 финала
1 : 1
Завершен
Вест Хэм
83'
А. Марсьяль
67'
Д. Пайет
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Манчестер Юнайтед - Вест Хэм
Замена
М. Дармиан
️️️️
Г. Варела
88'
ГОЛ! 1:1!
А. Марсьяль
Пас отдал
А. Эррера
83'
82'
Замена
Э. Валенсия
️️️️
Э. Кэрролл
80'
Желтая карточка
М. Антонио
Замена
М. Депай
️️️️
А. Марсьяль
77'
Замена
Б. Швайнштайгер
️️️️
М. Феллайни
76'
Желтая карточка
М. Кэррик
70'
67'
ГОЛ! 0:1!
Д. Пайет
63'
Замена
Д. Сахо
️️️️
Э. Эменике
61'
Замена
П. Мба Обьянг
️️️️
У. Рид
57'
Желтая карточка
Ш. Куяте
53'
Желтая карточка
Д. Пайет
Желтая карточка
М. Феллайни
32'
2'
Желтая карточка
У. Рид
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
5
Маркос Рохо
ЛЗ
17
Дейли Блинд
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
9
Антони Марсьяль
ЛП
77
Джесси Лингард
ЛВ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
16
Майкл Кэррик
(К)
ОП
25
Маруан Феллайни
ОП
21
Андер Эррера
ЦП
Главный тренер
Луи ван Гаал
Вест Хэм
12
Даррен Рэндольф
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
23
Уинстон Рид
ЦЗ
8
Шейку Куяте
ОП
16
Марк Нобл
(К)
ОП
10
Димитри Пайет
АП
22
Мануэль Ланзини
АП
10
Эммануэль Эменике
ПВ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
18
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
52
Ро-Шон Уильямс
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
17
Джой О'Брайен
ЦЗ
8
Александр Сонг
ЦП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
13
Эннер Валенсия
ЦФ
25
Диафра Сахо
ЦФ
4-2-2-2
43
Де Хеа
17
Блинд
5
Рохо
6
Смоллинг
2
Варела
16
Кэррик
25
Феллайни
9
Марсьяль
21
Эррера
9
Рэшфорд
77
Лингард
3-2-3-2
12
Рэндольф
21
Огбонна
23
Рид
3
Крессуэлл
8
Куяте
16
Нобл
10
Эменике
22
Ланзини
10
Пайет
18
Антонио
9
Кэрролл
2
Варела
36
Дармиан
36
Дармиан
2
Варела
25
Феллайни
31
Швайнштайгер
31
Швайнштайгер
25
Феллайни
9
Марсьяль
10
Депай
10
Депай
9
Марсьяль
23
Рид
14
Мба Обьянг
14
Мба Обьянг
23
Рид
9
Кэрролл
13
Валенсия
13
Валенсия
9
Кэрролл
10
Эменике
25
Сахо
25
Сахо
10
Эменике
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Вест Хэм
52
Ро-Шон Уильямс
ЦЗ
44
Серхио Ромеро
ВР
14
Морган Шнейдерлен
ОП
24
Аднан Янузай
ПВ
Главный тренер
Луи ван Гаал
13
Адриан
ВР
17
Джой О'Брайен
ЦЗ
8
Александр Сонг
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
Главный тренер
Славен Билич
Остались в запасе
52
Ро-Шон Уильямс
ЦЗ
44
Серхио Ромеро
ВР
14
Морган Шнейдерлен
ОП
24
Аднан Янузай
ПВ
Остались в запасе
13
Адриан
ВР
17
Джой О'Брайен
ЦЗ
8
Александр Сонг
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
Главный тренер
Луи ван Гаал
Главный тренер
Славен Билич
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Вест Хэм
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1 HD
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