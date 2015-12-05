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Манчестер Юнайтед - Вест Хэм
Манчестер Юнайтед - Вест Хэм: обзор матча 05 декабря 2015
Манчестер Юнайтед
05.12.2015, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 15 тур
0 : 0
Завершен
Вест Хэм
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Вест Хэм
88'
Замена
К. Дженкинсон
️️️️
М. Сарате
Желтая карточка
М. Кэррик
85'
78'
Замена
П. Мба Обьянг
️️️️
А. Сонг
Замена
М. Депай
️️️️
Б. Швайнштайгер
73'
Замена
Г. Варела
️️️️
П. МакНэйр
46'
Замена
М. Кэррик
️️️️
М. Шнейдерлен
44'
37'
Замена
М. Антонио
️️️️
В. Мозес
35'
Травма
В. Мозес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
25
Маруан Феллайни
ЦП
64
Хуан Мата
АП
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
23
Уинстон Рид
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
8
Шейку Куяте
ОП
16
Марк Нобл
ЦП
8
Александр Сонг
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
9
Мауро Сарате
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
3
Кэмерон Бортуик-Джексон
ЦЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
16
Майкл Кэррик
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
10
Мемфис Депай
ЦФ
Вест Хэм
12
Даррен Рэндольф
ВР
5
Рис Оксфорд
ЦЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
18
Никица Елавич
ЦФ
18
Майкл Антонио
ЦФ
4-1-2-2-1
43
Де Хеа
17
Блинд
6
Смоллинг
17
МакНэйр
36
Дармиан
14
Шнейдерлен
31
Швайнштайгер
25
Феллайни
77
Лингард
64
Мата
9
Марсьяль
4-1-3-2
13
Адриан
23
Рид
21
Огбонна
5
Томкинс
3
Крессуэлл
8
Куяте
11
Мозес
8
Сонг
16
Нобл
9
Сарате
9
Кэрролл
17
МакНэйр
2
Варела
2
Варела
17
МакНэйр
14
Шнейдерлен
16
Кэррик
16
Кэррик
14
Шнейдерлен
31
Швайнштайгер
10
Депай
10
Депай
31
Швайнштайгер
9
Сарате
6
Дженкинсон
6
Дженкинсон
9
Сарате
8
Сонг
14
Мба Обьянг
14
Мба Обьянг
8
Сонг
11
Мозес
18
Антонио
18
Антонио
11
Мозес
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Вест Хэм
44
Серхио Ромеро
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
3
Кэмерон Бортуик-Джексон
ЦЗ
8
Андреас Перейра
АП
Главный тренер
Луи ван Гаал
12
Даррен Рэндольф
ВР
5
Рис Оксфорд
ЦЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
18
Никица Елавич
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Остались в запасе
44
Серхио Ромеро
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
3
Кэмерон Бортуик-Джексон
ЦЗ
8
Андреас Перейра
АП
Остались в запасе
12
Даррен Рэндольф
ВР
5
Рис Оксфорд
ЦЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
18
Никица Елавич
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Главный тренер
Славен Билич
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Вест Хэм
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол
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