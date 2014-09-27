Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Вест Хэм
Манчестер Юнайтед - Вест Хэм: обзор матча 27 сентября 2014
Манчестер Юнайтед
27.09.2014, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 6 тур
2 : 1
Завершен
Вест Хэм
5'
У. Руни
22'
Р. ван Перси
37'
Д. Сахо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Вест Хэм
Замена
Т. Торп
️️️️
А. Ди Мария
90'
+4
90'
+1
Желтая карточка
Адриан
75'
Замена
К. Нолан
️️️️
Д. Пойет
Замена
Л. Валенсия
️️️️
А. Эррера
74'
72'
Желтая карточка
Д. Сахо
Замена
Д. Флетчер
️️️️
Р. Фалькао
65'
65'
Замена
К. Дженкинсон
️️️️
Г. Демель
61'
Замена
К. Коул
️️️️
М. Амалфитано
Красная карточка
У. Руни
59'
Желтая карточка
А. Эррера
48'
37'
ГОЛ! 2:1!
Д. Сахо
ГОЛ! 2:0!
Р. ван Перси
Пас отдал
Р. Фалькао
22'
ГОЛ! 1:0!
У. Руни
Пас отдал
Рафаэл
5'
3'
Желтая карточка
А. Сонг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
17
Дейли Блинд
ЛЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
5
Маркос Рохо
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
21
Андер Эррера
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
32
Робин ван Перси
ЦФ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
32
Уэйн Руни
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
23
Уинстон Рид
ЦЗ
55
Ги Демель
ПЗ
19
Стюарт Даунинг
ЦП
31
Морган Амалфитано
ЦП
8
Александр Сонг
ЦП
39
Диего Пойет
ЦП
13
Эннер Валенсия
ЦФ
25
Диафра Сахо
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Манчестер Юнайтед
1
Андерс Линдегаард
ВР
23
Томас Торп
ЦЗ
24
Даррен Флетчер
ЦП
64
Хуан Мата
АП
8
Андреас Перейра
АП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
24
Аднан Янузай
ПВ
Вест Хэм
22
Юсси Яскилайнен
ВР
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
4
Кевин Нолан
ЦП
12
Рикардо Важ Те
ПВ
24
Карлтон Коул
ЦФ
9
Мауро Сарате
ЦФ
3-2-1-1-3
43
Де Хеа
23
Шоу
17
МакНэйр
5
Рохо
17
Блинд
2
Рафаэл
21
Эррера
11
Ди Мария
32
Руни
9
Фалькао
32
ван Перси
4-4-2
13
Адриан
55
Демель
5
Томкинс
23
Рид
3
Крессуэлл
31
Амалфитано
8
Сонг
39
Пойет
19
Даунинг
25
Сахо
13
Валенсия
11
Ди Мария
23
Торп
23
Торп
11
Ди Мария
9
Фалькао
24
Флетчер
24
Флетчер
9
Фалькао
21
Эррера
25
Валенсия
25
Валенсия
21
Эррера
55
Демель
6
Дженкинсон
6
Дженкинсон
55
Демель
39
Пойет
4
Нолан
4
Нолан
39
Пойет
31
Амалфитано
24
Коул
24
Коул
31
Амалфитано
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Вест Хэм
1
Андерс Линдегаард
ВР
64
Хуан Мата
АП
8
Андреас Перейра
АП
24
Аднан Янузай
ПВ
Главный тренер
Луи ван Гаал
22
Юсси Яскилайнен
ВР
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
12
Рикардо Важ Те
ПВ
9
Мауро Сарате
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Остались в запасе
1
Андерс Линдегаард
ВР
64
Хуан Мата
АП
8
Андреас Перейра
АП
24
Аднан Янузай
ПВ
Остались в запасе
22
Юсси Яскилайнен
ВР
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
12
Рикардо Важ Те
ПВ
9
Мауро Сарате
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Вест Хэм
1
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Ли Мэйсон
(Болтон)
Стадион:
Олд Траффорд
Новости команд
Все
Манчестер Юнайтед
Вест Хэм
У «Барсы» на руках 4 предложения по Фермину – все на 100+ миллионов
Вчера, 23:46
«Галатасарай» изменит позицию Батракову из-за Бруну Фернандеша
Вчера, 14:24
5
Почеттино усложнит жизнь игрокам «Манчестер Юнайтед»
Вчера, 14:15
3
Морган одним словом отреагировал на назначение Почеттино в «Манчестер Юнайтед»
14 ноября
Уволенный Кэррик обратился к болельщикам «Манчестер Юнайтед»
13 ноября
1
У «Барсы» на руках 4 предложения по Фермину – все на 100+ миллионов
Вчера, 23:46
«Галатасарай» изменит позицию Батракову из-за Бруну Фернандеша
Вчера, 14:24
5
Почеттино усложнит жизнь игрокам «Манчестер Юнайтед»
Вчера, 14:15
3
Морган одним словом отреагировал на назначение Почеттино в «Манчестер Юнайтед»
14 ноября
Уволенный Кэррик обратился к болельщикам «Манчестер Юнайтед»
13 ноября
1
Экс-динамовца уволили из «Вест Хэма»
4 ноября
В Англии игрок оформил уникальный дубль, забив оба гола с собственной половины поля
24 октября
2
Капитан сборной Израиля: «Наша страна в 10 раз лучше Ирландии»
28 сентября
1
Кубок лиги. «Ливерпуль» выбил «Тоттенхэм», «Арсенал» прошел «Ипсвич» и другие результаты
15 сентября
«Вест Хэм» – «Фулхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2026
15 сентября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+