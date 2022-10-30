Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Вест Хэм
Манчестер Юнайтед - Вест Хэм: обзор матча 30 октября 2022
Манчестер Юнайтед
30.10.2022, воскресенье, 19:15
Англия. Премьер-лига, 14 тур
1 : 0
Завершен
Вест Хэм
38'
М. Рэшфорд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Манчестер Юнайтед - Вест Хэм
Желтая карточка
Б. Фернандеш
90'
Замена
Фред
️️️️
К. Эриксен
79'
78'
Желтая карточка
Т. Керер
77'
Замена
П. Форнальс
️️️️
Ф. Даунс
72'
Желтая карточка
Т. Соучек
Замена
С. Мактоминей
️️️️
Э. Эланга
61'
57'
Замена
М. Антонио
️️️️
Д. Скамакка
46'
Замена
А. Ареоля
️️️️
Л. Фабиански
ГОЛ! 1:0!
М. Рэшфорд
Пас отдал
К. Эриксен
38'
36'
Желтая карточка
Д. Скамакка
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
19
Энтони Эланга
ЛВ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
5
Каземиро
ОП
24
Кристиан Эриксен
АП
8
Бруну Фернандеш
АП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
10
Саид Бенрахма
ЛВ
28
Томаш Соучек
ОП
41
Деклан Райс
ОП
4
Флинн Даунс
ЦП
20
Джаррод Боуэн
ПВ
9
Джанлука Скамакка
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Манчестер Юнайтед
1
Натан Бишоп
ВР
39
Мартин Дубравка
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
7
Фред
ЦП
6
Донни ван де Бек
ЦП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
28
Факундо Пельистри
ПВ
19
Джейдон Санчо
ПВ
Вест Хэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
6
Конор Ковентри
ОП
8
Пабло Форнальс
АП
22
Мануэль Ланзини
АП
18
Майкл Антонио
ЦФ
4-1-3-2
43
Де Хеа
23
Шоу
5
Магуайр
6
Мартинес
2
Далот
5
Каземиро
9
Рэшфорд
8
Фернандеш
19
Эланга
7
Роналду
24
Эриксен
4-2-1-2-1
22
Фабиански
15
Доусон
4
Зума
6
Керер
3
Крессуэлл
28
Соучек
41
Райс
4
Даунс
20
Боуэн
10
Бенрахма
9
Скамакка
24
Эриксен
7
Фред
7
Фред
24
Эриксен
19
Эланга
8
Мактоминей
8
Мактоминей
19
Эланга
22
Фабиански
23
Ареоля
23
Ареоля
22
Фабиански
4
Даунс
8
Форнальс
8
Форнальс
4
Даунс
9
Скамакка
18
Антонио
18
Антонио
9
Скамакка
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Вест Хэм
1
Натан Бишоп
ВР
39
Мартин Дубравка
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
6
Донни ван де Бек
ЦП
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
28
Факундо Пельистри
ПВ
19
Джейдон Санчо
ПВ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
33
Эмерсон
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
6
Конор Ковентри
ОП
22
Мануэль Ланзини
АП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
1
Натан Бишоп
ВР
39
Мартин Дубравка
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
6
Донни ван де Бек
ЦП
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
28
Факундо Пельистри
ПВ
19
Джейдон Санчо
ПВ
Остались в запасе
33
Эмерсон
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
6
Конор Ковентри
ОП
22
Мануэль Ланзини
АП
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Вест Хэм
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 2
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
Стадион:
Олд Траффорд
Новости команд
Все
Манчестер Юнайтед
Вест Хэм
Защитник «МЮ» Мартинес повторил достижение Щенникова в Лиге чемпионов
01:33
1
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
00:55
«Спортинг» – «Манчестер Юнайтед»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
Вчера, 21:50
Реакция Бруну Фернандеша на слова мамы Роналду
Вчера, 16:40
1
Тренер «МЮ» – о судействе матча с «Ливерпулем»: «Чем занимается ВАР? Будем переигрывать матч?»
Вчера, 09:34
1
Защитник «МЮ» Мартинес повторил достижение Щенникова в Лиге чемпионов
01:33
1
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
00:55
«Спортинг» – «Манчестер Юнайтед»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
Вчера, 21:50
Реакция Бруну Фернандеша на слова мамы Роналду
Вчера, 16:40
1
Тренер «МЮ» – о судействе матча с «Ливерпулем»: «Чем занимается ВАР? Будем переигрывать матч?»
Вчера, 09:34
1
Экс-динамовца уволили из «Вест Хэма»
4 ноября
В Англии игрок оформил уникальный дубль, забив оба гола с собственной половины поля
24 октября
2
Капитан сборной Израиля: «Наша страна в 10 раз лучше Ирландии»
28 сентября
1
Кубок лиги. «Ливерпуль» выбил «Тоттенхэм», «Арсенал» прошел «Ипсвич» и другие результаты
15 сентября
«Вест Хэм» – «Фулхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2026
15 сентября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+