Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Кубок
Вест Хэм - Манчестер Юнайтед
Вест Хэм - Манчестер Юнайтед: обзор матча 13 апреля 2016
Вест Хэм
13.04.2016, среда, 21:00
Англия. Кубок, 1/4 финала
1 : 2
Завершен
Манчестер Юнайтед
79'
Д. Томкинс
54'
М. Рэшфорд
67'
М. Феллайни
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Вест Хэм - Манчестер Юнайтед
90'
Замена
У. Руни
️️️️
М. Рэшфорд
ГОЛ! 1:2!
Д. Томкинс
79'
76'
Замена
М. Шнейдерлен
️️️️
А. Эррера
Замена
Э. Эменике
️️️️
М. Ланзини
74'
74'
Желтая карточка
А. Эррера
67'
ГОЛ! 0:2!
М. Феллайни
Замена
В. Мозес
️️️️
Э. Валенсия
62'
54'
ГОЛ! 0:1!
М. Рэшфорд
Желтая карточка
Э. Кэрролл
45'
45'
Желтая карточка
М. Рохо
26'
Желтая карточка
М. Кэррик
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
12
Даррен Рэндольф
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
8
Шейку Куяте
ОП
16
Марк Нобл
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
22
Мануэль Ланзини
АП
18
Майкл Антонио
ЦФ
13
Эннер Валенсия
ЦФ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
5
Маркос Рохо
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
77
Джесси Лингард
ЛВ
25
Маруан Феллайни
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
16
Майкл Кэррик
ЦП
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
5
Рис Оксфорд
ЦЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
10
Эммануэль Эменике
ЦФ
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
64
Хуан Мата
АП
32
Уэйн Руни
ЦФ
10
Мемфис Депай
ЦФ
3-1-1-2-3
12
Рэндольф
3
Крессуэлл
21
Огбонна
5
Томкинс
8
Куяте
16
Нобл
22
Ланзини
10
Пайет
9
Кэрролл
13
Валенсия
18
Антонио
3-3-2-1
43
Де Хеа
5
Рохо
6
Смоллинг
17
Блинд
25
Феллайни
21
Эррера
16
Кэррик
9
Рэшфорд
77
Лингард
9
Марсьяль
13
Валенсия
11
Мозес
11
Мозес
13
Валенсия
22
Ланзини
10
Эменике
10
Эменике
22
Ланзини
21
Эррера
14
Шнейдерлен
14
Шнейдерлен
21
Эррера
9
Рэшфорд
32
Руни
32
Руни
9
Рэшфорд
Остались в запасе
Вест Хэм
Манчестер Юнайтед
13
Адриан
ВР
5
Рис Оксфорд
ЦЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
Главный тренер
Скотт Паркер
44
Серхио Ромеро
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
64
Хуан Мата
АП
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
13
Адриан
ВР
5
Рис Оксфорд
ЦЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
Остались в запасе
44
Серхио Ромеро
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
64
Хуан Мата
АП
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Вест Хэм - Манчестер Юнайтед
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Аптон Парк
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2 HD
Новости команд
Все
Вест Хэм
Манчестер Юнайтед
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
14:57
1
Почеттино дал смелое обещание болельщикам «Манчестер Юнайтед»
14:14
1
Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока года от Globe Soccer Awards
13:26
Экс-игрок сборной Испании, бравший ЧМ и Евро, закончил карьеру в 38 лет
12:31
Почеттино хочет усилить «Манчестер Юнайтед» игроком сборной США
Вчера, 09:23
Экс-динамовца уволили из «Вест Хэма»
4 ноября
В Англии игрок оформил уникальный дубль, забив оба гола с собственной половины поля
24 октября
2
Капитан сборной Израиля: «Наша страна в 10 раз лучше Ирландии»
28 сентября
1
Кубок лиги. «Ливерпуль» выбил «Тоттенхэм», «Арсенал» прошел «Ипсвич» и другие результаты
15 сентября
«Вест Хэм» – «Фулхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2026
15 сентября
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
14:57
1
Почеттино дал смелое обещание болельщикам «Манчестер Юнайтед»
14:14
1
Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока года от Globe Soccer Awards
13:26
Экс-игрок сборной Испании, бравший ЧМ и Евро, закончил карьеру в 38 лет
12:31
Почеттино хочет усилить «Манчестер Юнайтед» игроком сборной США
Вчера, 09:23
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+