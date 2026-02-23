24 февраля в 10 туре чемпионата Саудовской Аравии (Высшая лига) «Халидж» примет «Аль-Холуд». Хозяева занимают 9 место (27 очков после 22 туров), гости идут 14-ми (19 очков). Обе команды подходят к встрече с проблемами в атаке на коротком отрезке, поэтому ключевыми могут стать стандарты и реализация редких моментов.

«Халидж»

В прошлом туре «Халидж» уступил «Неому» 0:1 и продлил серию без побед в лиге до семи матчей. На отрезке последних пяти игр команда забила всего 3 мяча и пропустила 7 (0.60/1.40 в среднем), при этом пропускает в пяти матчах подряд. Главный источник голов – Джошуа Кинг, который отличился 15 раз в 21 матче, и именно от его реализации во многом зависит результативность хозяев.

«Аль-Холуд»

«Аль-Холуд» в прошлом туре проиграл «Аль-Рияду» 0:2 и остается рядом с зоной риска. На дистанции последних пяти матчей показатели еще более скромные в атаке – всего 2 забитых мяча (0.40 в среднем) при 7 пропущенных (1.40). Лучший бомбардир команды R. Enrique (14 голов в 24 матчах), но по текущей динамике гостям тяжело создавать достаточно моментов, чтобы регулярно забивать.

Факты о командах:

«Халидж»

9 место после 22 туров (27 очков)

Не может выиграть в 7 последних матчах чемпионата

Пропускает в 5 последних матчах Высшей лиги

В последних 5 играх: 3 забитых и 7 пропущенных (0.60/1.40 в среднем)

Забивает в 5 последних матчах против «Аль-Холуда»

«Аль-Холуд»

14 место после 22 туров (19 очков)

В последних 5 играх: 2 забитых и 7 пропущенных (0.40/1.40 в среднем)

Пропускает в среднем 1.40 гола за игру на отрезке 5 матчей

Забивает в среднем 0.40 гола за игру на отрезке 5 матчей

Прогноз на матч «Халидж» – «Аль-Холуд»

Обе команды переживают сложный отрезок, и по текущей статистике ждать сверхрезультативного матча не приходится. «Халидж» выглядит чуть надежнее по позиции в таблице и чаще забивает «Аль-Холуду» в очных встречах, но серия без побед у хозяев тоже затяжная. В такой паре наиболее логично играть от низовой линии и подстраховаться по исходу в пользу хозяев.

Рекомендованные ставки: