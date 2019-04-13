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Манчестер Юнайтед - Вест Хэм
Манчестер Юнайтед - Вест Хэм: обзор матча 13 апреля 2019
Манчестер Юнайтед
13.04.2019, суббота, 19:30
Англия. Премьер-лига, 34 тур
2 : 1
Завершен
Вест Хэм
19'
П. Погба (П)
80'
П. Погба (П)
49'
Ф. Андерсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Вест Хэм
ГОЛ с пенальти! 2:1!
П. Погба
80'
79'
Желтая карточка
Р. Фредерикс
76'
Замена
Р. Фредерикс
️️️️
П. Хавьер Сабалета
Замена
А. Перейра
️️️️
Р. Лукаку
75'
Замена
М. Гринвуд
️️️️
М. Рохо
75'
73'
Замена
М. Антонио
️️️️
Чичарито
62'
Замена
Г. Диангана
️️️️
М. Ланзини
Замена
М. Рэшфорд
️️️️
Х. Мата
55'
49'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Андерсон
Пас отдал
М. Ланзини
Желтая карточка
Х. Мата
34'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
П. Погба
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
5
Маркос Рохо
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
7
Фред
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
64
Хуан Мата
АП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
16
Марк Нобл
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
23
Роберт Снодграсс
ПП
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
11
Мэйсон Гринвуд
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
6
Исса Диоп
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
37
Натан Холланд
ЛВ
19
Грэйди Диангана
ЦП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
18
Майкл Антонио
ЦФ
4-2-2-2
43
Де Хеа
5
Рохо
6
Смоллинг
4
Джонс
2
Далот
7
Фред
8
Погба
77
Лингард
64
Мата
9
Марсьяль
9
Лукаку
4-1-2-2-1
22
Фабиански
5
Сабалета
2
Бальбуэна
21
Огбонна
26
Масуаку
41
Райс
23
Снодграсс
16
Нобл
22
Ланзини
7
Андерсон
14
Чичарито
5
Рохо
11
Гринвуд
11
Гринвуд
5
Рохо
9
Лукаку
8
Перейра
8
Перейра
9
Лукаку
64
Мата
9
Рэшфорд
9
Рэшфорд
64
Мата
5
Сабалета
2
Фредерикс
2
Фредерикс
5
Сабалета
22
Ланзини
19
Диангана
19
Диангана
22
Ланзини
14
Чичарито
18
Антонио
18
Антонио
14
Чичарито
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Вест Хэм
44
Серхио Ромеро
ВР
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
37
Натан Холланд
ЛВ
13
Адриан
ВР
6
Исса Диоп
ЦЗ
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
44
Серхио Ромеро
ВР
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
Остались в запасе
37
Натан Холланд
ЛВ
13
Адриан
ВР
6
Исса Диоп
ЦЗ
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Вест Хэм
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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