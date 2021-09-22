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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Манчестер Юнайтед - Вест Хэм
Манчестер Юнайтед - Вест Хэм: обзор матча 22 сентября 2021
Манчестер Юнайтед
22.09.2021, среда, 21:45
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
0 : 1
Завершен
Вест Хэм
9'
М. Ланзини
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Манчестер Юнайтед - Вест Хэм
Замена
Э. Эланга
️️️️
А. Теллес
73'
Замена
Б. Фернандеш
️️️️
Д. Лингард
72'
69'
Замена
Н. Влашич
️️️️
А. Масуаку
69'
Замена
П. Форнальс
️️️️
М. Ланзини
Замена
М. Гринвуд
️️️️
Х. Мата
62'
57'
Желтая карточка
М. Нобл
17'
Замена
В. Цоуфал
️️️️
Р. Фредерикс
9'
ГОЛ! 0:1!
М. Ланзини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
1
Дин Хендерсон
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
6
Донни ван де Бек
ЦП
64
Хуан Мата
АП
19
Джейдон Санчо
ПВ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Вест Хэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
33
Алекс Крал
ОП
16
Марк Нобл
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
20
Джаррод Боуэн
ПВ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Манчестер Юнайтед
22
Том Хитон
ВР
4
Фил Джонс
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
19
Энтони Эланга
ЛВ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
11
Мэйсон Гринвуд
ПВ
Вест Хэм
12
Даррен Рэндольф
ВР
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
10
Саид Бенрахма
ЛВ
45
Никола Влашич
АП
8
Пабло Форнальс
АП
4-1-1-3-1
1
Хендерсон
13
Теллес
29
Линделеф
3
Байи
2
Далот
18
Матич
6
ван де Бек
77
Лингард
64
Мата
19
Санчо
9
Марсьяль
3-3-1-3
23
Ареоля
2
Фредерикс
15
Доусон
6
Диоп
2
Джонсон
33
Крал
26
Масуаку
16
Нобл
20
Боуэн
22
Ланзини
7
Ярмоленко
77
Лингард
8
Фернандеш
8
Фернандеш
77
Лингард
13
Теллес
19
Эланга
19
Эланга
13
Теллес
64
Мата
11
Гринвуд
11
Гринвуд
64
Мата
2
Фредерикс
34
Цоуфал
34
Цоуфал
2
Фредерикс
26
Масуаку
45
Влашич
45
Влашич
26
Масуаку
22
Ланзини
8
Форнальс
8
Форнальс
22
Ланзини
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Вест Хэм
22
Том Хитон
ВР
4
Фил Джонс
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
12
Даррен Рэндольф
ВР
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
10
Саид Бенрахма
ЛВ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
22
Том Хитон
ВР
4
Фил Джонс
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
Остались в запасе
12
Даррен Рэндольф
ВР
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
10
Саид Бенрахма
ЛВ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Вест Хэм
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
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